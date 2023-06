Kedd délután több lehasadt faághoz is vonultak a debreceni hivatásos tűzoltók. Az Ispotály utcában egy hatméteres ág hasadt le, a gyalogosforgalmat veszélyeztette. A Batul utcában egy tizennégy méteres fűzfa ágai okoztak gondot: vezetékre hasadtak, ezért azt is a tűzoltók vágták le. Később a Tessedik Sámuel utcába vonultak a debreceni hivatásos tűzoltók, ott egy cseresznyefa egyik ága dőlt az úttestre. A tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el azt – számolt be ügyeleti összefoglalójában a vármegyei katasztrófavédelem.

A komádi önkormányzati tűzoltók egy autóson segítettek tegnap Zsadány közelében. A jármű lecsúszott az útról, forgalmi akadályt képezett, ezért a járművet vonatókötéllel visszahúzták az útra.

Ebes közelében egy autó az árokba hajtott és a tetejére borult. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet.