Szerdán több lehasadt faághoz is riasztották a tűzoltókat Hajdú-Bihar vármegyében. Délelőtt a 48-as számú útra vonultak a debreceni hivatásosak, ott egy nagyméretű fa a kerékpárútra dőlt, azt kellett eltávolítani láncfűrésszel. Később az egységet Debrecenbe, a Vámospércsi útra riasztották, ahol egy fa megdőlt, veszélyt jelentett, ezért azt kivágták a tűzoltók. Balmazújvároson, a Veres Péter utcában szólaltak meg a láncfűrészek. Ott egy nagy fa három ága hasadt le, a város tűzoltói megszüntették a forgalmi akadályt. Komádiban, a Fő utcában egy meggyfa hasadt ketté, a komádi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be szintén motoros láncfűrésszel. Szerda délután a debreceni egység még a Fényes udvarban vágott fát, ott is a gyalogos forgalmat veszélyeztették az ágat, ezért eltávolították azokat a tűzoltók – olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

A nagy esőzés miatt szivattyúzni is riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat, szerdán. A Lahner utcában százötven méter hosszan az egyik pályatesten gyűlt össze a csapadék. Két lakóház garázsát is veszélyeztette a víz, ezért a tűzoltók szivattyúval avatkoztak be.

Tűz keletkezett egy házban Szentpéterszegen, a Somogyi Béla utcában. Az épület tetőszerkezete égett húsz négyzetméteren, valamint méhészeti kellékek gyulladtak meg. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt két gázpalack felrobbant és széthasadt odabent. A lakók visszamentek a kigyulladt épületbe, hogy kimentsék a bent rekedt macskákat, eközben füstmérgezést szenvedtek. A tűzoltók végül két vízsugárral oltották el a lángokat. A mentőszolgálat kórházba szállította a sérülteket.