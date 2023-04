Előkészítő ülést tartott a Berettyóújfalui Járásbíróság csütörtökön azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik korábban egy berekböszörményi büfékocsiból árulhattak drogot. Korábban bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt emeltek vádat hat ember ellen, az ügyről itt és itt írtunk.

A szokatlan kereskedelmi modellel dolgozó csapat történetéről az előző esti Tényekben is volt szó. A beszámolóban megmutatták a büfékocsit, ahonnan még fecskendőt is vehetett, aki akart, de házhozszállítást is lehetett kérni.

Szervezetten és együttműködve követték el a bűncselekményeket, mellyel céljuk mindannyiuk számára a lehető legjobb életvitel biztosítása volt

– mondta a bíró a csütörtöki ülésen. A vádirat szerint a büfékocsi tulajdonosa irányította és szervezte a drogkereskedést, a nevelt fia a büfében dolgozott pultosként, ott adta el azokat a szereket, melyeket társaik szereztek be, ismertették az adásban.

Az ülésen a büfé tulajdonosa is beszélt, azt mondta, csak részben bűnös. Az ügy hamarosan tovább folytatódik.