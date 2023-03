A hírt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) közölte pénteken a police.hu oldalon.

Ezúttal a győri rendőrök fogtak el két orvost, egy cégvezetőt és egy alkalmazottat. Közülük egy embert a bíróság letartóztatott, a többiek szabadlábon védekeznek – tartalmazza a közlemény.

A gyanú szerint a gyanúsítottak ahhoz a bűnszervezethez tartoztak, amely gyógyászati segédeszközök után járó állami támogatásokat vett fel jogosulatlanul.

Mint írták: a gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek által a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) jogosulatlanul visszaigényelt állami támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult büntetőeljárás 2022 novemberében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál (KR NNI).

A bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalási ügy nyomozásába azóta már több vármegyei rendőr-főkapitányság is bekapcsolódott. Így Baranya, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyében is létrejött egy-egy nyomozócsoport, melyek a náluk folyamatban lévő büntetőeljárásokban, gazdasági társaságonként vizsgálják a bűncselekményeket. A Nemzeti Védelmi Szolgálat továbbra is aktívan közreműködik az ügy részleteinek feltárásában, országszerte több mint hetven nyomozó dolgozik az ügycsoporton.