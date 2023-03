Kigyulladt egy lakóház Derecskén, a Nyárfa utcában, közölte a katasztrófavédelem péntek délután. Az egyik szobában keletkezett tűz, amelynek oltását megkezdték az ott lakók, majd a berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók fejezték be. A tűz a födémre is áterjedt, ezért az egységek azt is megbontották, és értékeket mentettek ki a mintegy ötven négyzetméter alapterületű épületből.