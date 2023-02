Megemlékezést tartottak vasárnap este az egy héttel korábban, hajnalban megkéselt 18 éves Martin barátai és szerettei a budapesti Deák téren levő Danubius-kútnál. A gyászoló édesanya, Kitti előtte részletesen beszélt Martinról és a tragédiájáról. Az erről szóló beszámolót annak a fiúnak az édesanyja is olvasta, akit még január elején ért halálos baleset Debrecenben, írta a Bors. Hozzátették, az anya fontosnak érezte, hogy ő is kinyilvánítsa együttérzését.

Drága Gyermek! Legyen békés álmod! Lélekben Édesanyukáddal vagyok!

– írta a cikk alatti hozzászólásában.

Mint ismert, a tragikus debreceni karambol a Vágóhíd utcai felüljárón történt, ahol két autó ütközött frontálisan január 7-én, a hajnali órákban. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják, de úgy tudni, az egyik jármű eddig ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti bal oldali sávba, majd nekiment a vele szemben közlekedő autónak. Az elhunyt 21 éves sofőr a vétlen autóban ült, aznap este mécsesekkel emlékeztek rá a tragédia helyszínén.

A mostani hozzászólása után a Bors megkereste a Debrecenben elhunyt férfi édesanyját.

Gyakran bemegyek a szobájába, és leülök az ágyára. Kittinek is csak azt tudom üzenni, hogy vigyázzon a lelkére, és legyen vele tisztában, hogy a fia lelke ott van vele

– mondta az édesanya, aki a tragédiája ellenére is higgadt tudott maradni. Kittihez hasonlóan azt szeretném, hogy a felelős nyerje el a méltó büntetését – jelentette ki röviden, majd arról is beszélt a lapnak, hogyan gondoskodott arról, hogy Attila fizikailag is mellette maradjon.

A hamvaiból egy nagyon picit eltetettem egy szelencébe, amit mindenhova viszek magammal. A gyermekemmel nagyon közel álltunk egymáshoz. Hozzáteszem, hogy a fiatalokat ért balesetek és gyilkosságok híre mindig is megérintett, de Attila halála óta még érzékenyebb vagyok

– mondta az édesanya.