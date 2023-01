Egy európai szinten jegyzett bűnbanda kulcsfigurája az a grúz férfi, akit tavaly december 5-én adtak át az ukrán hatóságok magyar kollégáiknak. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya a 2019. októberi, debreceni pénzszállítók elleni támadás óta nyomoz a férfi és három társa ellen. A főkapitányság kezdeményezésére adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot – elevenítette fel friss bejegyzésében a Zsaru Magazin Facebook-oldala.

Egyszerre több segélyhívás futott be a rendőrségre 2019. október 7-én negyed 10-kor. Ezek arról szóltak, hogy a Fórum Debrecen parkolóházában három férfi kapucnis pulóverben és baseballsapkában megtámadta egy cég civil ruhás pénzszállítóit. Utóbb kiderült, hogy a rablók a támadás alatt egy szót sem szóltak a sértettekhez.

– Azonnal jelentős rendőri erő vonult ki – nyilatkozta Leposa László alezredes, az ügy előadója. – A vallomásokból hamar összeállt a kép. A négy elkövető, a három támadó és a sofőr egy Skoda Superbben várt a parkolóházban a pénzszállítókra, és amikor azok a közelükbe értek, lerohanták őket.

Nem volt náluk fegyver, viszont a három megtermett ember gondolkodás nélkül ököllel ütötte és rugdosta a két sértettet. Ezután szerezték meg a táskájukat, amelyben az 50 millió forint értékű valuta volt.

A két pénzszállító nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Egyikük még a rablók menekülő autóját is megpróbálta visszatartani. Belekapaszkodott a kocsiba, de olyan sebességgel hajtott el a sofőr, hogy esélye sem volt visszaszerezni a pénzt. A rendőrök több szokatlan elemre figyeltek fel. Világos nappal több szemtanú előtt, egy parkolóházat választva, ahonnan a sorompó miatt nehézkes elmenekülni, nem gyakran követnek el rablást Debrecenben. Később több adat is azt a meggyőződést ültette el a nyomozókban, hogy külföldi elkövetőket kell keresniük. A városban és az autópályákon elhelyezett kamerák segítségével hamar megtalálták egy lakótelepen a rablásnál használt, német rendszámmal ellátott Skoda Superbet. Néhány hónappal később pedig nemzetközi körözéssel Pozsonyban azt az autót is, egy BMW-t, amellyel az országot hagyták el.

Forrás: Fülöp Máté / Zsaru Magazin

– Az autókat nagyon aprólékosan átvizsgálták a bűnügyi technikusok. Több genetikai nyomot is rögzítettek. A DNS-vizsgálatok alapján körvonalazódott, hogy egy grúz elkövetői körrel állunk szemben – magyarázta a kiemelt főnyomozó. – Az jelentett komoly fordulatot az ügyben, amikor az egyik genetikai nyomra kaptunk jelzést. Kiderült, hogy egy két évvel ezelőtti, bécsi betörésnél képbe került grúz férfitól levett mintával mutat egyezést. Annak az ügynek három gyanúsítottja volt Ausztriában, akik szabadlábon védekezhettek.

Kiderült, hogy ugyanez a grúz férfi 2018-ban Nyíregyházán is elkövetett egy hasonló jellegű rablást. Ott ugyanúgy egy parkolóházban támadták meg egy pénzváltó cég alkalmazottját. Igaz, a rablással megszerzett sporttáskában nem milliókat, hanem csak két mobiltelefont és sportoláshoz használt ruhákat találtak. Ezután 2019 októberében támadtak a debreceni Fórum bevásárlóközpontban. Novemberben a litvániai Vilniusban egy betöréssel hozták őket összefüggésbe, majd 2020 februárjában a bécsi betöréssel. A nyomozás adatai szerint egy hónappal később pedig Lengyelországban, Augustów városában követtek el ismét egy betörést. Miután a debreceni zsaruk arra jutottak, hogy a bűnbanda tagjai nyilvánvalóan Európa legkülönbözőbb helyszínein tűnhetnek fel, a rendőrség összes nemzetközi szintű információszerzési platformját segítségül hívták a nyomozáshoz.

– Megkerestük az Interpol és az Europol összekötő irodáit. Nemzetközi bűnügyi jogsegélyeket küldtünk az érintett országoknak, európai nyomozási határozatot kaptunk. Összekötő tisztekkel tartottuk a kapcsolatot Németországban és Szlovákiában is – folytatta az alezredes. – Nagyon nyitott volt mindenki és segítőkész. Ugyanis kulcskérdés volt, hogy a kért információkhoz milyen gyorsan tudunk hozzájutni.

Forrás: Fülöp Máté / Zsaru Magazin

A rendőrök rövid időn belül óriási adathalmazt, rengeteg kamerafelvételt, hívásadatot és útdíjas rendszerekből rendszámokra vonatkozó adatot kaptak elemzésre. Ezek végül kulcsfontosságúvá váltak. Leposa László irányította végig a nyomozást, de mellette a főkapitányság bűnügyi osztályának teljes állománya dolgozott az adatok összegyűjtésén, összevetésén. Mellettük a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ igazságügyi szakértői nyújtottak rengeteget segítséget a nyomozáshoz. Nekik köszönhetően találtak bizonyítékot arra, hogy a Pozsonyban megtalált BMW ugyanaz az autó, mint amivel a rablók elmenekültek Magyarországról.

– A BMW-ben találtak a helyszínelők olyan üvegszilánkokat, amelyekről egyértelműen kiderült, hogy a Fórumnál történt rabláshoz köthetők – részletezte Leposa László. – A dulakodás közben ugyanis betört a sértettek autójának, egy Suzukinak az ablaka. A kocsi üvegtörmelékének egy részét pedig megtaláltuk a lefoglalt BMW-ben.

A genetikai nyomok alapján a debreceni zsaruk két férfi adatait adták át az Interpolnak. A grúz állampolgár Jener N.-nek (32) és a szintén grúz Chukhua Zviadnak (46). Előbbit még tavaly nyáron fogták el Ukrajnában, majd december 5-én adták át a Hajdú-Bihar megyei rendőröknek.

Forrás: Facebook / Zsaru Magazin

– A záhonyi határátkelőnél vettük át a férfit az ukrán kollegáktól – mondta a kiemelt főnyomozó. – Debrecenbe hoztuk, kihallgattuk. Önmagáról annyit mondott el, hogy állítólag felsőfokú végzettsége, valamilyen kereskedelmi diplomája van. A rablással kapcsolatban pedig azt kérte, hogy láthassa, milyen bizonyítékok alapján fogalmaztuk meg vele szemben a gyanút. Azt ígérte, hogyha ezt megtesszük, majd eldönti, tesz-e vallomást.

A zsaruk nem mutatták be a bizonyítékokat. A férfi pedig ezután tagadta a bűncselekmény elkövetését, és semmi érdemit nem mondott a kihallgatásán.

Jener N.-t a nyomozók – a 2018-as nyíregyházi és a 2019-es debreceni rablás esetében is – csoportosan elkövetett rablás bűntettével gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását.

– Az ügy sértettjei a hírekből értesültek arról, hogy őrizetbe került az egyik gyanúsított – tette hozzá Leposa László. – Mi még nagyon a letartóztatás előkészítését végeztük, grúz tolmácsot találni sem volt egyszerű. Közben jelentkeztek a megtámadott sértetteket alkalmazó cégnek a vezetői. Nagyon örültek. Megköszönték a munkánkat. Azt mondták: ennyi idő után ők már le is tettek arról, hogy megtaláljuk a tetteseket. Chukhua Zviad ellen lapzártánkkor is nemzetközi elfogatóparancs van érvényben – hangsúlyozta kedd délutáni Facebook-bejegyzésében a Zsaru Magazin.