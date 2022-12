Brutális gyilkosság borzolta a kedélyeket 1996 karácsonyán Monostorpályiban. December 25-én reggel megcsonkított holttestet húztak ki a jeges patakból a tűzoltók. S. Árpád 49 éves gazdálkodóval ritka kegyetlen módon végeztek: egyebek mellett mindkét kézfejét levágták, összeroncsolták az állkapcsát, majd a szerencsétlen embert beledobták a vízbe.

A rendőrség még aznap elfogta a gyanúsítottat – a Hajdú-bihari Napló december 27-ei, pénteki cikkét idézzük fel.

„Szenteste, a békesség és a szeretet ideje helyett a gyilkosság éjszakája lett december 24. Monostorpályiban. A falu határában zajló szörnyű történtekről mit sem sejtő karácsonyozók másnap már csak a főutca melletti Létai-érbe fagyott, brutálisan megölt férfi holttestét látva értesülhettek a tragédiáról. Nemhogy a nyugalomhoz szokott, ilyesmit csak tízévente megtapasztaló helybeliek, de még az emberi rémségekkel gyakrabban szembesülő egyenruhások sem tudtak közömbösek maradni a látványt illetően. S. Árpád, negyvenkilenc éves gazdálkodóval ugyanis ritka kegyetlen módon végeztek a támadói. Egyebek mellett mindkét kézfejét levágták, összeroncsolták az állkapcsát, majd a szerencsétlen embert beledobták a patakba. A holttestet másnap reggel nyolc órakor húzták a partra csáklyával a tűzoltók.

A Napló munkatársainak csütörtök délelőtti helyszínre érkezésekor még mindig vastagon piroslott a híd korlátjára tapadt hó.

Kalauzunk, a közeli Dudás kocsma alkalmazottja azt a helyet is megmutatta az átjáró alatt, ameddig a lemeztelenített lábú áldozatot elsodorta a jeges víz. Hallva a részleteket, bizony nem csak a dermesztő mínusz fokok miatt rázta ki a hideg az embert… Megtudtuk azt is, hogy a meggyilkolt férfi valamikor rendőr volt, ám nemrégiben leszereltette magát. Azóta maszekként dolgozott. Két gyereke született és ugyanannyi unokája. Nem italozott, s nem folytatott kicsapongó, botrányos, szertelen életet.”

A lap munkatársa, Vass Attila becsengetett S. Árpád özvegyének házába is; egy meggyötört, kisírt szemű, pulóveres hölgy lépett a kertkapuhoz, majd a szörnyűségek ellenére méltósággal, higgadtan beszélt. Kollégánk túl sok faggatózás nélkül, annyit följegyezett a noteszébe, hogy az asszony látta, amint az áldozat a tragédia napján egy helybeli fiatalemberrel megy el otthonról. A férfi autóval érkezett érte. S. Árpádné utána már nem találkozott többé az urával.

„Debrecenbe érve a megyei rendőr-főkapitányság ügyeletvezetőjétől értesültünk a legfrissebb fejleményekről. A tiszttől megtudtuk, hogy a bevetésirányítási alosztály forró nyomon elindult szakemberei december 25-én délután 4 órakor, a lakásán tartóztatták le B. József, 43 éves, helybeli férfit, aki utóbb beismert tettének indítékaként a szerelemféltést említette; riválisát egy ásóval ölte és csonkította meg. Ellene emberölés alapos gyanúja miatt indul eljárás.”

A tettes azonban nem került börtönbe.

Néhány nap múlva a rendőrség sajtótájékoztatót tartott az ügyben. Az ott elhangzottakról a Hajdú-bihari Napló január 10-ei száma tudósított „Tudathasadásos állapotban végzett áldozatával” címmel. Kovács Barbara cikke szerint ideiglenes kényszergyógykezelését rendelte el a bíróság a 43 éves férfinak.

„A gyanúsítottat január 6-án szállították Budapestre. Az orvos szakértő szerint B. Józsefnek téves eszmékkel, hallomásokkal járó tudathasadásos elmebetegsége van, s ez az állapot a gyilkosságkor is „megvolt nála”. Éppen ezért tettéért, melynek minősítése előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, nem vonható büntetőjogi felelősség alá.

A gyanúsított elfogása után elismerte a bűncselekményt, ám indítékul igen különös dolgot adott elő – tudtuk meg Csonka János őrnagytól, a megyei rendőr-főkapitányság vizsgálati osztály életvédelmi alosztályának vezetőjétől. A gyanúsított elmebeteg férfi kihallgatása során elmondta, azért ölte meg S. Árpádot, mert arra utasítást kapott rádión keresztül Keleti György honvédelmi minisztertől. Továbbá hozzátette, hogy lakását lehallgatókkal szerelték fel, amit a rendőrség a házkutatás alkalmával teljes mértékben megcáfolt. Az utasításban állítása szerint az szerepelt, hogy az áldozatot december 24-én vigye ki a Lucai-tanyára, s ott ölje meg.

B. József azt állította, hogy korábban őt és édesapját ezen a helyen bántalmazta S. Árpád és még néhány társa.

December 24-én este öt-hat óra között jelent meg a gyanúsított S. Árpádék lakása előtt, ahol arról értesítette a férfit, hogy várjon rá, mert éjfélkor érte megy. Azt azonban, hogy miért, nem közölte. Éjfélkor B. József meg is jelent újra az áldozat lakásán gépkocsijával, és S. Árpád szó nélkül távozott vele. Ezt követően a Létai-ér hídjához mentek, ahol a jól megtermett férfi megkötözte áldozatát, majd kijelentette: „A játszmának vége, több nőt az én maszkomban nem erőszakolsz meg!”

Ezután a magával vitt ásóval ütni kezdte S. Árpádot, aki elesett. Ezt követően egy csapással, szintén az ásóval, levágta a férfi fejét, majd a csuklóit, a testet pedig a patakba dobta. Majd hazament, ahol később a rendőrök is rátaláltak.

Csonka Jánostól azt is megtudtuk, hogy a gyanúsított 1987 óta állt pszichiátriai kezelés alatt, mert téveszmékkel jellemzett elmezavara volt. Utoljára 1995 februárjában járt az intézetben kezelésen. S. Árpád korábban a rendőrségen teljesített szolgálatot tiszthelyettesként, azonban 1979-ben leszerelték. Azóta az 50 éves férfi egyéni gazdálkodással foglalkozott” – írta a Napló 1997. elején.

