Sokkoló látvány fogadta a hajdúszoboszlói Törökdomb utcai lakóit szombat reggel: az egyik családi ház lemezkerítését az éj leple alatt ellopták.

– Reggel 9 óra körül a szomszédom jött a boltból és csengetett. Kijöttem, kérdezi tőlem: mi történt itt? – mondta a Haon érdeklődésére a ház egyik lakója. Így folytatta:

Akkor láttam, hogy eltűnt a kerítés. Magamon kívül voltam.

A hölgy azt is megosztotta, 2015-ben csináltatták meg a kaput, akkori árakon körülbelül 300 ezer forintba került. Most hűlt helye a lemezeknek, egyelőre nem tudni, hogyan és mikor vitték el a kerítést, a szomszédok sem érzékelték az éjszaka történteket. A lakó elmondása szerint sötét van a házuk előtt télen-nyáron, világítás az ő portájuk előtt nincs, a távolabb eső lámpák fényét pedig a fák takarják. A történtek után különféle biztonsági intézkedéseket tettek, és biztonsági eszközöket szereztek be, valamint ideiglenes megoldással helyettesítették a meglovasított lemezeket. Bejelentést tettek a rendőrségen is, kerestük az esettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságot, a sajtóosztály későbbre ígért tájékoztatást.