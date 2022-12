Magányos ember, nincs senkije. Mostanában nem törődött már semmivel, a boltba se tud elmenni vagy három hónapja. Én járok el neki vásárolni ide, az utca végére. A lábával is baj van, meg mindene fáj. Gyógyszereket is szed, de nem iszik, nem is dohányzik.