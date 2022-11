A Debreceni Törvényszék november 29-én hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki ukrán állampolgárok fiktív munkavállalási céllal benyújtott tartózkodási kérelmeinek pozitív és gyors elbírása érdekében akart megvesztegetni egy osztályvezetőt. A törvényszék a vádlottat kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, ezen felül kiszabott 600 ezer forint pénzbüntetést. A bíróság a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette – írja honlapján a Debreceni Törvényszék.

Az ítélet szerint a vádlott a 2010-es évek elején a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, majd később a Külgazdasági- és Külügyminisztérium főkonzulátusának állományában szolgált Ukrajnában. A férfi 2019-ben került a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába, mint vám- és pénzügyőr referens. A pénzügyőr hadnagy a korábbi munkaköreiből adódóan széleskörű kapcsolati és információs tőkére tett szert. Ezt fel is használta, mivel a korábbi ismeretségükre tekintettel 2020. október 2-án előzetesen egyeztetett személyes találkozón vett részt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Debreceni Regionális Igazgatóság egyik osztályának vezetőjével. Az egyik Csapó utcai kávézóban találkozott a hadnagy az osztályvezetővel, akit arra akarta rávenni, hogy vezetői beosztásából fakadó jogköreit használja fel és esetlegesen szervezze be a beosztottjait is.

A vádlott azt akarta elérni, hogy a későbbiekben heti rendszerességgel megjelölt, körülbelül 200 fő ukrán állampolgár fiktív munkavállalási céllal benyújtott, Magyarországra történő beutazására és tartózkodásra vonatkozó kérelmeit az osztályvezető vegye magához és biztosítsa azok soron kívüli, gördülékeny, lehetőleg pozitív elbírálását. A vádlott a kérése teljesítése esetén minden ukrán állampolgár után 100-200 euro közötti összeg mint jogtalan előny átadását ígérte.

A kérése pontosan arra irányult a vádlottnak, hogy a vezető a kérelmezők mint harmadik országbeli állampolgárok 15 napos határidőn belüli személyes ügyfélfogadási időponthoz jutását segítse elő, hogy a kérelmek az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek minősüljenek, továbbá az ukrán állampolgárok kérelmeinek elutasítása helyett azokat pozitívan bírálja el annak ellenére, hogy a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében, a tartózkodási cél vonatkozásában a kérelmezők az eljáró hatóságot megtévesztették volna. Az osztályvezető a vádlott által felajánlott jogtalan előny ígéretét nem fogadta el – derül ki a törvényszék közleményéből.

Dr. Lányi Csaba bíró az ítélet indokolása során enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a férfi részbeni beismerő vallomást tett, büntetlen előéletű, tartósan és kiemelkedően végezte a munkáját, valamint a NAV pozitív vezetői jellemzést adott róla. Ugyanakkor súlyosító körülményként értékelte a bíróság a hasonló jellegű korrupciós bűncselekmények elszaporodottságát, továbbá azt, hogy a vádlott bizalmi munkakörben, szakmai felkészültségét és képzettségét kihasználva követett el kezdeményező szereplőként egy olyan bűncselekményt, amit meg kellett volna akadályoznia.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosítás miatt jelentett be fellebbezést, míg a vádlott és védője három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére.