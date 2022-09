Csütörtök délelőtt két autó ütközött össze Hajdúböszörményben, a Szoboszlói utcában. A hajdúböszörményi és a debreceni hivatásos vonultak, akik kéziszerszámokkal és feszítővágóval szabadították ki a beszorult utast, majd átadták őt a mentőszolgálatnak - olvasható a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében.

Debrecenbe, a Kelence utcába riasztották a debreceni hivatásos és önkéntes tűzoltókat. Két autó ütközött össze, a tűzoltók az áramtalanítást végezték el.

Debrecen közelében, a M35-ös autópályán szalagkorlátnak csapódott egy autó. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók az áramtalanítást végezték el.

Kora este nagy mennyiségű eső esett Hajdú-Bihar megye egy részén. Hajdúszoboszlón a Hőgyes utcában gyűlt össze a nagy mennyiségű csapadék. Lakóházat is veszélyeztetett, ezért riasztották a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat, akik eltávolították az összegyűlt vizet. Debrecenben, a Kincseshegy utcában egy nagy faág az úttestre dőlt, a fél útpályát elzárta, ezért az ágat a debreceni tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el. A Kőrösi Csoma Sándor utcában volt szükség a tűzoltókra, egy alagsori garázsban az esővíz körülbelül két méter magasan gyűlt össze, ott szivattyúval avatkoztak be a tűzoltók. Hajdúsámsonban, a Szűcs utcában egy lakóház udvarára folyt nagy mennyiségű csapadék, melyet a nyíradonyi hivatásos tűzoltóknak ki kellett szivattyúznia. Vízszivattyúzást végeztek a tűzoltók a debreceni Lóverseny utcában is, ott is alagsori részen és az udvaron volt sok víz, mely veszélyeztette az épületet. Végül egy fűzfa egyik ágát távolították el a debreceni hivatásos tűzoltók csütörtökön. Az esőben lehasadt az ég és vezetékre esett a debreceni Északi soron. A tűzoltók gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel vágták le az ágat.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, melyből egy súlyos, kettő pedig könnyű sérüléssel végződött - írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány összesen hat személyt fogott el, közülük két embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján, négy főt pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

A rendőrök 13 személyt állítottak elő, ebből öt főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés nyolc esetben történt.