Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön riasztották a hajdúnánási hivatásos tűzoltókat Görbeházára, a Böszörményi utcába. Egy lakóházban keletkezett tűz. Egy szoba teljes terjedelmében lángolt, a hő hatásra a ház többi ajtaja és ablaka is megolvadt. A tűzoltók az oltás közben megtalálták a ház lakóját, akin már nem lehetett segíteni, életét vesztette. A tűzoltók, hogy elkerüljék a robbanást egy gázpalackot kivittek az épületből. A tűz okát és körülményeit vizsgálja a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat – tudatta a katasztrófavédelem

Akácfa egyik ága hasadt le tegnap Balmazújvároson, a Veres Péter utcában. A város önkormányzati tűzoltói kosaras gépjárműn át motoros láncfűrésszel eltávolították az ágat.

Körösszegapáti és Körösszakáll közötti külterületen a búzatábla égett három hektáron, a lángok négy hektáron érték a legelőt is. A komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Csütörtök délben egy faépület melletti területen égett a száraz fű Debrecenben, a Pelikán utcában. A lángok veszélyeztetették a környező lakóházakat is. Egy villanyoszlopon villanyóraszekrény is égett. Az áramszolgáltató leválasztotta az oszlopot, ezután az egységek eloltották azt is. A debreceni hivatásos tűzoltók összesen három vízsugárral fékezték meg a tüzet.

Háromhektáros területen foltokban égett a gaz és az avar Tiszalökön, a Nefelejcs utcában. A tiszavasvári önkormányzati és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal határolták körbe a területet és oltották el a tüzet.

Egyeken, a Fasor utcában két épület közötti terülten kétszáz négyzetméteren égett a száraz fű. Az egyeki önkormányzati tűzoltók oltották el a lángokat két vízsugárral.

Egy személyautó az útról lesodródott, egy villanyoszlopot kidöntött Nyírmihálydiban, a Bátori utcában. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet, az áramszolgáltató kiérkezése után leemelték a villanyoszlopot és elvégezték az áramtalanítást.

Egy magas eperfa megdőlt, emiatt riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat csütörtök este Debrecenbe, a Vágóhíd utcára. A tűzoltók gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel kivágták a fát.

Egy körözött, két tettenérés

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában nem jutott a rendőrség tudomására személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset – írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány összesen három személyt fogott el, közülük egy embert az ellene érvényben lévő körözés alapján, két főt pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

A rendőrök hét személyt állítottak elő, ebből két főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés hat esetben történt.