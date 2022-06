Szombaton délelőtt is a szeles idő adta a legtöbb munkát a megye tűzoltóinak. Debrecenben a Meszena, a Szamos és a Külső Vámospércsi útra is vonultak leszakadt faágak, és veszélyesen megdőlt fák miatt. A Wesselényi utcában egy társasház udvarán hasadt ketté egy fa, itt a debreceni hivatásos tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak be – áll a megyei katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában.

Nyírábrányban, a szentannapusztai vasútállomás közelében a vasúti sínek mellett dőlt meg veszélyesen egy fa, itt a nyíradonyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Hajdúböszörményben a Széchenyi István, Hajdúszoboszlón a Médy István utcában volt szükség a hivatásos tűzoltók segítségére.

A biharugrai Erzsébet utcában a komádi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be, itt lehasadt egy nagyméretű fa ága.

Közel négyezer négyzetméteres területen égett az aljnövényzet szombaton délután Debrecenben, a Tócópart utca végén. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be.

Meglazult a vakolat egy társasház falán Debrecenben, a Serház utcában tegnap délután. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán keresztül eltávolították a gyalogosforgalmat is veszélyeztető törmeléket.

Négy körözött rendőrkézen

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, amelyek könnyű sérüléssel végződtek, közölte a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány hat személyt fogott el, közülük négy embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján, egy főt pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

A rendőrök 5 személyt állítottak elő, ebből kettő főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 5 esetben történt.