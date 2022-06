A tűzoltók a beavatkozások mellett folyamatosan tanulnak, képezik magukat: Hajdú-Bihar megyében például azt gyakorolták, hogyan kell menteni, viselkedni, tájékozódni, ha egy füstbe borult pincébe kell lemenniük a tűzoltóknak. Minderről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be Facebook-oldalán, posztjukhoz pedig egy rövid videót is mellékeltek a gyakorlatról, melyhez valamennyi érzékszervüket be kellett vetniük az egyenruhásoknak.

A gyakorlaton a hajdúnánási, a hajdúböszörményi, a balmazújvárosi és a tiszavasvári tűzoltók vettek részt. A pince azon része, amelyben a feladatot el kellett végezniük, teljes sötétségbe burkolózott.

Mint írják, bár az ilyen szituáció egyáltalán nem játék, az ilyen helyen történő beavatkozás komoly veszélyeket rejt, némi ügyességgel még a legkisebbek is kipróbálhatnak otthon valami hasonlót, természetesen csak felügyelet mellett. A rögtönzött házi, játékos gyakorlatokhoz pontokba szedve adott részletes útmutatást posztjában a katasztrófavédelem.