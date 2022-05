Mint azt a rendőrség nyomán portálunk is megírta, április 29-én többször is megszúrtak egy 32 éves nőt bicskával Debrecenben, a támadással a súlyosan megsérült nő volt élettársát gyanúsítják. A férfi május 3-án feladta magát, és vallomást is tett.

A Tények úgy tudja, a késelés az óváros egyik csendes utcájában történt. A hírműsor információi szerint a nő korábbi élettársával és gyermekeikkel egy óvodai ballagás után a járdán sétált. A szülők a járda egy pontján összevesztek, a férfi ekkor ránthatott bicskát.

A hírműsornak a megszúrt nő édesanyja is nyilatkozott, a teljes riportot itt érhetik el: