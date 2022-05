A csendháborítás szabálysértéséről és annak következményeiről tájékoztatta a lakosságot Hajdúhadház havilapjának áprilisi számában Kiss-Kazsuk Katalin. A város jegyzője többek között felhívja a figyelmet a hatályos jogszabályok betartására, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásokra is.

Mint írja, az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett csendháborítás miatt. Ezt a szomszédokat zavaró, hangos tevékenységet nemcsak este 22 óra után, de napközben is el lehet követni. A szabálysértési hatóságként a rendőrség jár el, akik hétvégén is fokozottan ellenőrzik azokat a településrészeket, ahonnan bejelentés érkezik. Magánjellegű rendezvények tartása sem indokolhatja a túlzott hangerőn történő zenehallgatást.

HBN