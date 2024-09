Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2024 májusában a vádlottat emberölés kísérlete és szexuális erőszak miatt 11 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Véglegesen eltiltotta továbbá minden olyan foglalkozás gyakorlásától és egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel hatalmi, befolyási viszonyban állna. A bíróság megállapította, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. Most a Debreceni Ítélőtáblán született jogerős ítélet, amelyről közleményben számolt be az ítélőtábla.

Nem csak emberölés kísérlete miatt ítélték el

Forrás: illusztráció/ Napló-archív

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2022 augusztusában egy borsodi településen lévő családi házban együtt italozott az apjával és férfi testvérével. Szóváltás, dulakodás alakult ki közöttük, a vádlott kezdetben megakadályozta, hogy a testvére és az apja egymásra támadjanak, azonban később ő is egyre dühösebb lett. A testvér megelégelte a családi vitát, felöltözött, távozni akart a házból, az apja viszont hátulról megfogva visszatartotta.

Amikor kirántotta magát a fogásból, a vádlott – aki előzőleg a tűzhelyről felvett egy közel 30 centiméteres konyhakést – odalépett és hátba szúrta. A sértett a szomszédoktól kért segítséget, a szúrt sérülés közvetetten életveszélyes állapotot eredményezett.

Nem csak emberölés kísérlete miatt kell felelnie

A bűnlajstrom nem ért véget, ugyanis a közleményből az is kiderült, hogy a vádlott 2022 novemberében az utcán észrevette a kiskorú sértettet, aki megtetszett neki. Utánafutott, a vállát megragadva maga felé fordította, térddel hasba rúgta, földre lökte. Mögé térdelve ruházata alá nyúlt és fogdosni kezdte. A sértett kiabált, védekezett, azt mondta, hogy beteg, így a vádlott felállította, a kezét megfogva a buszmegálló irányába vezette, majd, amikor a vádlott szorítása enyhült, a sértett elszaladt.