Mint arról már korábban többször is beszámoltunk, hajdú-bihari honvédek is nagy erővel segítenek az árvíz elleni védekezésben. Sárkány Beáta főhadnagytól, az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár Kommunikációs részlegének részlegvezetőjétől megtudtuk, hogy a dandár állományából jelenleg 100 fő lát el árvízvédelmi feladatokat Kismaroson. Ezen kívül 2 darab PTSZ-M típusú kétéltű lánctalpas járművet is átcsoportosított az alakulat még hétfőn Szentendrére, hogy szükség esetén ezekkel az eszközökkel is támogassák az árvízi védekezést.

Fáradhatatlanul dolgoznak a katonák azért, hogy az árvíz minél kevesebb kárt okozzon

Forrás: Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Mint megtudtuk, a 200 ezredik homokzsákot ráadásul egy bocskais katona, Erős Bálint őrmester helyezte el.

Ekkor rendelhetik ki a katonákat az árvízhez

Ahogyan a Magyar Honvédség számos alakulatánál, a Bocskai-dandárnál is állnak készenlétben katonák, hogy szükség esetén részt vegyenek az árvízi védekezésben – emelte ki a válaszában a részlegvezető.