A Debreceni Járásbíróság 2022. március 2-án hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki gyermekpornográf képfelvételt töltött fel egy internetes közösségi oldalra, valamint több ezer olyan gyermekekről készült kép- és videófelvételt tárolt a számítógépén, amelyek 18. életévét be nem töltött személyt, személyeket a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolták - közölte a Debreceni Törvényszék.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel nagy nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétellel elkövetett gyermekpornográfia bűntettében és a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettében.

Ezért őt a járásbíróság – halmazati büntetésül – 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden, 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével, gondozásával és gyógykezelésével kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől. A bíróság ezen felül elkobozta a bűncselekmény elkövetéséhez használt telefont és merevlemezt.

Az ítéleti tényállás szerint a 22 éves férfi 2019. augusztus 22-én és pár nappal később augusztus 27-én debreceni otthonában, internetezés közben egy közösségi oldalra összesen 54 darab olyan gyermekpornográf képet töltött fel, melyek a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan 18. életévét be nem töltött személyt, személyeket, illetve ilyen személyeket is a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolják. A képfájlok nyilvánosan hozzáférhetőek voltak, így azokat a vádlott nagy nyilvánosság számára tette elérhetővé.

A vádlott 2019. augusztus 18-a és 2020. május 12-e között különböző internetes oldalakról, valamint a darkwebről töltött le gyermekekről készült pornográf felvételeket. A férfi egy, a végpontok közötti titkosítást használó csevegőalkalmazást is letöltött, hogy tevékenységét leplezze, továbbá a számítógépén lévő könyvtárat titkosította, annak almappáiba összesen 5657 olyan gyermekpornográf képfelvételt és videófelvételt tárolt el, melyek a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan 18. életévét be nem töltött személyt, személyeket, illetve ilyen személyeket is a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolják. Ezen túlmenően a vádlott a mobiltelefonjának memóriájába is lementett 292 darab gyermekpornográf képet. A rendőrség a férfi lakóhelyén 2020. május 12-én tartott kutatást, amely során lefoglalták a képek tárolására használt technikai eszközöket.

Dr. Süvöltős Zsuzsa bíró az ítélet szóbeli indokolása során súlyosító körülményként értékelte a gyermekek online szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia egyre elszaporodottabb voltát. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését.

A Debreceni Járásbíróság ítélete nem jogerős, azt az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője enyhítés miatt jelentett be fellebbezést. Az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik.