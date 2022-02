Bár szombaton tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe megyénkben, a hajdú-bihari egységek vasárnap is sok szabadtéri tűzhöz vonultak. Nádudvar és Elep között három hektáron égett a nádas. A püspökladányi hivatásos tűzoltókat egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be a helyszínen. Lángra kapott az avar Debrecenben, a Nagy Mihály kertben, itt a város hivatásos tűzoltói fékezték meg a tüzet. Hortobágy és Tiszafüred között négyezer négyzetméteren a nádas lángolt, oda a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók vonultak, egy vízsugárral oltották el a tüzet. Összehordott nádas égett Balmazújvároson, a Hársfa utcában, tíz hektáros területen, ezen a helyszínen is a város tűzoltói végezték az oltást. Vasárnap délután erdő aljnövényzetében keletkezett tűz Debrecen és Hajdúsámson között. A debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat – sorolta a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Az elmúlt 24 óra számokban

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 3 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, melyek könnyű sérüléssel végződtek.

A szolgálatot ellátó állomány 4 személyt fogott el, ebből 1 személyt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, 3 külföldit pedig az ország területén való jogellenes tartózkodás miatt.

A rendőrök 5 személyt állítottak elő, ebből 3 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 7 esetben történt – összegezte a police.hu.

