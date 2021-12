A koronavírus-járvány már önmagában is teljesen felforgatta a korábban megszokott határátlépési folyamatokat, amelynek az ideje korábban jelentősen megnövekedett a járványügyi intézkedések miatt.

Ugyanakkor néhány héttel ezelőtt a Romániából Magyarországra indulók vagy az országon átutazók azt vehették észre, hogy az iratok ellenőrzése jóval több időt vesz igénybe, mint korábban, így nem ritka, hogy egyes határátkelőknél akkor is akár közel fél órát kell várakozni, ha néhány autó áll a sorban.

Pedig az országba való belépéshez a román és a magyar állampolgárok esetében is csak a személyi igazolványt, illetve az autóval utazóktól a jogosítványt, esetenként a jármű forgalmiját kérik el ellenőrzésre. Az említett problémát nem egy alkalommal tapasztalta meg munkatársunk is a határátkelőknél, éppen ezért a rendőrségnél érdeklődtünk, mi áll a jelenség hátterében.



Az Országos Rendőr-főkapitányság a Hajdú Online-nak megküldött válaszában kifejtette, hogy

Magyarországon az európai uniós kötelezettségeknek a teljesítése érdekében a határforgalom-ellenőrzés területén jelenleg olyan informatikai fejlesztés van folyamatban, amely hozzájárul a zökkenőmentesebb határátlépéshez és a belső biztonság növeléséhez.

Mint írták, a szolgálatot teljesítő rendőrök mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fejlesztés ideje alatt az átléptetés minél gyorsabb legyen. A válaszból egyértelmű, hogy ez az állapot csak ideiglenes, és hamarosan újra a megszokott ütemben haladhat majd a forgalom a határátkelőknél.



Ugyanakkor arra is számítani kell, hogy az ünnepi időszakot követően, az új év első napjaiban a nyugatra tartó autósok miatt is nagyobb lehet a várakozási idő. A rendőrség tájékoztatása szerint ez minden évben így van, éppen ezért sem a szolgálatot teljesítő rendőröket, sem az utazókat nem érheti meglepetésként a megnövekedett forgalom.

Nem csak befelé vannak sorok

Az útnak indulókat azonban nemcsak Magyarország felé érhetik kellemetlenségek, hanem Románia irányába is, hiszen a szomszédos országba elég szigorú ellenőrzést követően lehet csak belépni. A kolozsvári magyar főkonzulátus információi alapján egy elektronikus formanyomtatványt is ki kell tölteni, amely a plf.gov.ro oldalon érhető el, tölthető ki. Ezen felül a Magyarországról érkezők a karantént csak akkor kerülhetik el, ha már megkapták a védőoltást (minden, hazánkban használt vakcinát elfogadnak), vagy az elmúlt 180 napban estek át a betegségen és ezt az EESZT rendszerből letöltött QR-kódos igazolással bizonyítani is tudják.



BR