Az előrejelzés szerint viharok is jöhetnek péntek délután, másodfokú, narancssárga riasztást adtak ki Hajdú-Bihar vármegyében – hívta fel rá a figyelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írják, a HungaroMet felhőszakadás veszélye miatt a vármegye teljes területére riasztást adott ki, többfelé kell számítani esőre, záporra, zivatarra is. Nem könnyít sokat a helyzeten, hogy ezen túlmenően egy darabig még velünk marad a hőség is, valamint, hogy a szél a zivatarok közlében is megélénkülhet majd.

Komoly vihart ígér a radar képe

Az elmúlt hetekben már jó párszor megtépázták Hajdú-Bihart a hasonló kaliberű viharok

Forrás: HungaroMet.hu

Az érintett területen intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Frissítés: a HungaroMet 16 óra 15 perckor visszavonta a korábban felhőszakadás veszélye miatt kiadott riasztást Hajdú-Bihar vármegyére.