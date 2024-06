Folytatódik a változó időjárás Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt pénteken is. A Köpönyeg előrejelzése szerint napközben még nyugodt idő várható, estétől azonban viharok is jöhetnek. Többfelé kell számítani esőre, záporra, zivatarra is. A hőmérséklet eléri majd a 30 fokot, a szél zivatarok környezetében megélénkülhet majd.

Az országos előrejelzés szerint a sok napsütést gomolyfelhők zavarják. Eleinte főleg a középső tájakon, estefelé ÉNy-on fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. 30 fok körüli kánikula várható.

A mai napon fronthatás nem terheli szervezetünket. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A meleg, zivataros időben fülledtté válhat a levegő. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, nyugtalanság, a légúti betegeknél nehézlégzés. Az arra érzékenyeknél álmosságérzet és nagyfokú fáradékonyság jelentkezhet. Jelentősebb egészségügyi panasz esetén (fulladás, légszomj) kérjen orvosi segítséget!

A met.hu sárga, azaz elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarok veszélye miatt, míg narancs, azaz másodfokú figyelmeztetést felhőszakadás miatt.

Mint írták, a zivatarokat - főként keleten - felhőszakadás (>25-35 mm, néhol >50 mm sem kizárt), viharos (~60-70 km/h) széllökés, illetve jégeső (~1-2 cm) is kísérheti.