A vármegye több településén okozott kárt a vihar

Derecskén épületre dőlt egy fa a Rákóczi utcában. Itt a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók avatkoztak be. A településről többek között a Nap utcából is érkezett riasztás ahol garázsra dőlt egy fa. Létavértesen a Kassai utcában egy fa dőlt ki, Hajdúszoboszlón, Hajdúböszörményben, Berettyóújfaluban is szükség volt a tűzoltói segítségre leszakadt faágak és úttestre dőlt fák miatt. Ebesen, Földesen és Hajdúszováton szintén riasztották a bajtársakat, illetve Komádiban, a Mártírok utcában.

Nádudvaron, a Hortobágy utcában egy épület pincéjében összegyűlt vizet szivattyúztak ki a püspökladányi hivatásos tűzoltók.

Nyíradonyban, a Rákóczi utcában pedig egy kiscica jutott bajba az éjszaka, mert egy kútba zuhant. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók dugólétrán jutottak le a kútba, majd mentőkötél segítségével kiemelték az ijedt állatot, és átadták a gazdájának.

A viharkárok felszámolása azóta is tart, folyamatosan érkeznek riasztások a tűzoltókhoz.

A helyi boltosok is segítettek

Olvasónk küldte, Debrecenben, a Pacsirta és a Csapó utca közötti gyalogos átkelőhely átjárhatatlan: hatalmas területen áll az esővíz. Helyszíni információink szerint a helyi boltos eladók összefogtak, és kitisztították a csatornát, így el tudott folyni a víz.

Forrás: Kiss Annamarie