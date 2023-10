Csak idén vidéken 17 új szálloda nyílt több mint 800 szobával, közülük 10 felsőkategóriás. Megújult többek között Debrecen konferenciaközponttal egybeépült négycsillagos üzleti szállodája, és a Balatonnál is számos új, rendezvénykapacitásokkal is rendelkező felsőkategóriás hotel létesült, vagy lépett újra piacra például Keszthelyen és Szántódon, Balatonfüreden pedig szeptember végén megnyílt a Balaton első kongresszusi központja is.