A helyi képviselő-testület ugyan július hónapban nem ülésezik, de ez nem jelenti azt, hogy megállt az élet a vármegyei településen. A közelmúltban a szerepi hivatalban kérdeztük Tóthné Verő Tünde polgármestert arról, milyen aktuális fejlesztések futnak a településen.

Elmondta: több pályázatuk van folyamatban jelenleg. – Elszámolás alatt áll az egyik Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) támogatott beruházásunk, a mini bölcsőde bővítése. A nyáron fogjuk elindítani a másik csoportot is – jelentette ki, hozzátéve, hasznosnak vélik a fejlesztést, hiszen a vártnál nagyobb érdeklődés van a bölcsődei szolgáltatás iránt Szerepen.

Ezen túlmenően folyamatban van egy közösségi tér kialakítása, erre szintén szükség van a településen, hiszen Szerepen jelenleg nincsen olyan nagyobb közösségi ház, ahol rendezvényeket tarthatnának. – A tankerülettől visszakaptuk az egyik iskolánkat, melyet már nem használnak, ott alakítunk ki közösségi teret. A pályázatnak a beszerzési eljárásai vannak folyamatban – sorolta. Azt is elmondta, hogy belterületi úthálózat kialakításának tervezése is folyamatban van, ezt a projektet is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatása mellett végzik.

A helyi óvodát is érintené fejlesztés, ott energetikai korszerűsítést végeznének el, jelenleg a kiviteli tervdokumentáció van készen a beruházással kapcsolatban. A fejlesztés kihívás elé állítja a település vezetőségét, hiszen az óvodát érintő munkálatok idejére új helyet kell biztosítani a kicsiknek.

A polgármester leszögezte: mind a közösségi tér kialakítását, mind az óvoda korszerűsítését célzó munkálatok megkezdődnek még idén. A reményeik szerint a belterületi utak építését is megkezdik a következő hónapban, különösen azért, mert az útépítéssel érintett utcában a támogatott lakhatást szolgáló épületek állnak, és ott nagy szükség lenne a „kövesútra”.

Teendő és program is akad

A közfoglalkoztatásban is állandóan akad munka Szerepen, a növénytermesztés és az állattartás egész évben diktálja a tennivalót. A település 12 hektárnyi külterületen gazdálkodik, elsősorban szántóföldi növényeket termesztenek, emellett fácánt, csirkét, sertést nevelnek. Jelenleg mintegy 100 fő dolgozik a közfoglalkoztatásban.

Tóthné Verő Tünde elmondta: annak ellenére, hogy a település idei költségvetése lényegesebben szűkebb kereteket kínál, így is több programmal készülnek a helyieknek, illetve a környékbeli érdeklődők számára. Augusztus 19-én tartják Szerepen a lovasnapot, ez a program már hagyománynak tekinthető a településen. – Nagyon szeretik a lakosok, és a környékben élők is. Igyekszünk megőrizni a hagyományainkat – jegyezte meg a polgármester. Hozzátette, ősszel szüreti felvonulást és bált szerveznek majd, ezt a programot néhány éve indították útjára és nagy sikert aratott.