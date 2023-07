Nem kívánja folytatni a kiskereskedelmi tevékenységet Magyarországon a Salamander

– erről a cipőbolt Facebook-posztja nyomán számolt be a VG. Azt írták, a kivonulásról a Salamander tulajdonosa döntött. A posztban hozzátették, hamarosan végleg bezárnak az üzletek, a végkiárusítást megkezdték, minden termék akciós áron kapható.

A Salamander a német Ara csoporthoz tartozik, amely a hetekben jelentette be, hogy a jövőben az Ara Shoes márkára szeretne koncentrálni. Ezzel párhuzamosan pedig befektetőt kezdett keresni a Salamanderhez, illetve egy másik brandjéhez is, a Delkához. A Ripost a közelmúltban arról írt, hogy ezek az üzletek szeptemberre lehúzzák a rolót. Fontos látni, hogy nem csak a magyar piac érintett: a két kereskedőház felszámolása 37 helyszínen 300 alkalmazottat érint Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban is – írta a lap a döntés hátteréről.

Hozzátették:

a társaság saját és bérelt tulajdonú üzleteinek száma 2022-ben 19 volt, ebből 13 Budapesten. De debreceni, szegedi, győri, biatorbágyi és pécsi boltjuk is működik Magyarországon.

Arról egyelőre nincs hír, mi történik a dolgozókkal, de mint arra a VG is rámutatott, a Salamander Hungariának más érdekeltsége nincs Magyarországon, kizárható, hogy csoporton belül helyezze el az érintett kollégákat.