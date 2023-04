Nyakunkon a húsvéti ünnep, ami megmutatkozik a debreceni boltokban és a nagypiacon is: szerda reggel hosszú sorok álltak a húspultnál, a zöldségesnél, illetve a pénztáraknál. Csaknem egy héttel korábban is csaptunk egy kört a belvárosban, ám akkor még nem tolongtak a vevők, most viszont minden második vásárló sonkáért, tojásért és zöldségért állt sorba a piacon.