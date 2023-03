A minőségi termékfejlesztés, a precíziós gazdálkodás dinamikus fejlődése és az agrárszakember-utánpótlás biztosítása érdekében stratégiai partneri együttműködési megállapodást kötött a NAGISZ Zrt.-vel a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).

A cég nádudvari székhelyén Benedek Fülöp, a NAGISZ Zrt. igazgatóságának elnöke, Kovács Herman, a zrt. vezérigazgatója, valamint dr. Gyuricza Csaba, a gödöllői központú MATE rektora szerdán látta el kézjegyével az írásbeli egyezséget.

Benedek Fülöp mindenekelőtt megemlékezett mindkét szervezet korábbi karizmatikus vezetőiről. Kiemelte, hogy csak a legjobb szellemi felkészültséggel és annak gyakorlati alkalmazását biztosítani tudó szakemberekkel tudnak boldogulni, ehhez csúcstechnológia is szükségeltetik, ami a honi agrárium nagy részében még megújításra szorul. E kettőre még tudnak hatással lenni a mezőgazdaság vezetői, de a szintén szükséges közgazdasági-piaci környezetre csak részben.

A világ legjobb üzemeivel kell vetélkednünk, s ehhez szükséges ez a keretmegállapodás is

– mondta az igazgatósági elnök.

Kovács Herman örömét fejezte ki, hogy a hosszú előkészítő folyamat végén sikerül tető alá hozni ezt a szerződést. Röviden ismertette a több mint 70 éves vállalat három fő profilját: állattenyésztés, takarmány- és élelmiszergyártás. A hét évtized sikerének tekinti, hogy a piaci igények figyelembevétele mellett korszerű biológiai alapok, a legmodernebb technológiák, valamint a naprakész tudás összehangolását tartották szem előtt. Úgy gondolja, ma is ezekre kell helyezni a hangsúlyt. A tanulók körében nem az agrárium a legnépszerűbb szak, éppen ezért közös feladatuk az, hogy az állatokkal való szorosabb kapcsolat kialakuljon a fiataloknál, s ezt már általános iskolás kortól szorgalmazzák. – Ma ünneplünk ugyan, de a többi nap nem feltétlen lesz ünnepnap, ám kemény munkával elérhető a közös cél – szólt tárgyilagosan. A vezérigazgató újságírói kérdésre megerősítette, hogy a Debreceni Egyetemmel is tervezik szorosabbá fűzni az eddig is működő jó szakmai kapcsolatot.

Kiemelt szerep az agráriumban

Dr. Gyuricza Csaba azzal kezdte beszédét, hogy Nádudvar is a vidék mezőgazdaság egyik hazai központja, ahová ők is képzik a jövő agrárértelmiségét, s hogy korábban a másik nagy itteni agráróriással, a KITE-vel is kötöttek hasonló kontraktust. Ám Gödöllő neve is ismerősen cseng e szférában, bár nem csupán egy városról kell beszélni, hiszen négy egyetemet és több mint tíz kutatóintézetet integrálva Közép-Európa legnagyobb agrár-felsőoktatási intézménye lett a MATE. Feladatuk, hogy a valós piaci, gazdasági igényeket szolgálva alakítsák képzési rendszerüket, s ebben van teendő – fogalmazta meg kritikusan. Három szakot kiemelt, amelyeknek nagy szerepe lesz a jövőben is az agráriumban:

a mezőgazdasági mérnöki, az élelmiszermérnöki (ebben rejlik a legnagyobb potenciál) és a műszaki-informatikai mérnöki.

A rektor is hangsúlyozta: egy, már élő kapcsolatot öntenek most hivatalos formába ezzel a stratégiai megállapodással.

A megállapodással a két szervezet minél hatékonyabban kívánja szolgálni azt a célt, miszerint a legjobb minőségű termékeket csak korszerű módszerekkel, a legmodernebb technológiák felhasználásával és a legfrissebb szaktudás birtokában lehet előállítani, s hosszú távon a nagyüzemi mezőgazdaság csak így lesz fenntartható és versenyképes.

Marján László