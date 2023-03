– Ezzel a robotizált üzemmel az Agri-Corn Kft. és a Civita márkanév újabb mérföldkövéhez érkezett. A beruházást az állam jelentős összeggel támogatta, és jól tette, hiszen ez a feladata – szögezte le a tárcavezető. Úgy véli, a Vaszkó család elmúlt 30 évi története visszaigazolta azt a kitartást és elkötelezettséget, ami a mai naphoz vezetett.

Papp László, Debrecen polgármestere a monostorpályi üzem új gyártósorának átadóján

Forrás: Molnár Péter

Az eseményen részt vett Papp László, Debrecen polgármestere is, aki köszöntőjében arról beszélt, hogy a Debrecenben zajló gazdasági folyamatok hatással vannak az agglomeráció életére is. Örömét fejezte ki a tekintetben, hogy a debreceni családok az ország számára fontos szerepet töltenek be az élelmiszeriparban. Méltatta a Vaszkó család munkáját, melynek tagjaival a vármegyeszékhely évek óta szoros együttműködést tudott kialakítani. Felidézte, Debrecen és térsége hagyományosan az élelmiszeriparra koncentrált évtizedeken keresztül, azonban a rendszerváltás követően bekövetkezett egy törés, az ágazat nagy veszteségeket szenvedett. Papp László kiemelte, voltak és vannak olyan családok és szakemberek ebben a térségben, akik ezt az ügyet nem engedték el, a kormány támogatásával, hatékony gazdaságpolitikával új életet leheltek az elveszettnek hitt ágazatba. A cívisváros polgármestere továbbá kiemelte a generációváltás fontosságát az élelmiszeripar területén, mint mondta, a Vaszkó család az egyik legjobb példája annak, hogy lehet új generációk számára is utat nyitni, s a felgyülemlett tapasztalatokat az ifjúi lendülettel hogyan lehet tovább vinni.

Vitányi István országgyűlési képviselő a monostorpályi üzem új gyártósorának átadóján

Forrás: Molnár Péter

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője a bihari identitástudat méltatása után kitért arra, szívesen dolgoznak együtt Debrecennel, s örömére szolgált, hogy – az ígérethez híven – a cívisváros segíti a kisebb települések boldogulását. – Bízunk abban, hogy annak a fejlesztésnek, ami Debrecenben folyik, bizonyos előnyét mi is érezni fogjuk – hangsúlyozta. A honatya 25 éve a térség országgyűlési képviselője, kiemelte azt az óriási fejlődést, ami az utóbbi 10-12 évben jellemezte a választókerületet, ennek példájaként megemlítette az autópálya-fejlesztést, a vasútvonal villamosítását, de a debreceni repülőtér nagy léptékű fejlődését is, hiszen – mint mondta – minden infrastrukturális fejlesztés azt segíti, hogy minél több vállalkozó jöjjön a bihari térségbe.

Vaszkó Gábor vezérigazgató a monostorpályi üzem új gyártósorának átadóján

Forrás: Molnár Péter

Vaszkó Gábor vezérigazgató szavai szerint az új létesítmény nem pusztán egy gyár, hanem egy olyan hely, ami az emberek összefogása és kemény munkája által valóra vált álom. Mint mondta, az eredmény minden várakozást felülmúlt, az új üzem a legmodernebb technológiával van felszerelve, ez lehetővé teszi a hatékonyabb és fenntarthatóbb termelést.

Az új gyár a vállalatunk szellemiségét tükrözi, az innovációra és kiválóságra való törekvést, a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat és az ügyfélközpontúságot

– jelentette ki. Felidézte, 1992-ben, amikor Monostorpályiban megépítette a család az első kukoricamalmot, akkor is így gondolkodtak.

Arra is felhívta figyelmet, hogy az új kapacitással lehetővé válik új piacok meghódítása. A fenntarthatóság átszövi a gondolkodásukat, éppen ezért az ehető és biológiailag ténylegesen lebomló alternatíva után kutattak, így alkották meg a kukoricából készült ehető pohár és tányér gyártásának módját. Első lépésként a bővült kapacitással évi 500 tonna műanyag kiváltását teszik lehetővé.

A Civita csoportnál gondolnak a jövőre is; a megfelelő és folyamatos szakember-utánpótlás érdekében szakképzési megállapodást kötöttek pénteken a Debreceni Szakképzési Centrummal.

KD