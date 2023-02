Újabb szakaszához érkezett Püspökladányban a kerékpárútépítés. A Kossuth utcában egy jelentős szakasz valósul meg – tájékoztatott közösségi oldalán Bodó Sándor. A térség országgyűlési képviselője videójában elmondta: a korábbi fejlesztések mentén is azt tapasztalták, hogy a kerékpárosok szívesen használják a számukra kijelölt útvonalakat. Most a városnak egy nagyon forgalmas szakaszán kezdődött meg az építkezés, frekventált területen, ahol posta, iskola és bíróság is található. Várhatóan nyár végére, iskolakezdésre befejeződik a kivitelezés.

HBN