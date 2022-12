Mi más, mint a méz rendkívül alacsony ára, és ennek okának kiderítése volt a legnagyobb érdeklődést kiváltó témája a Balmazújvároson a napokban megtartott XVI. Hajdúsági Méhész Szakmai Fórumnak.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, akácméztermésben hiába volt minőségében és mennyiségében rendkívül jó éve a magyar méhészeknek, az egy évvel ezelőtti 2 ezer 300 forintos kilogrammonkéntihez képest most a nyomott árnak számító 1800 forintért sem kell a méz a piacon. Bár a vegyes mézből gyenge közepes vagy gyenge termés volt, annak az ára – 1100 forint kilója – is rendesen alatta van a múlt évinek. Portálunknak az árcsökkenés vélt okáról korábban nyilatkozó Király László, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnöke akkor elmondta: akácmézet nem akarnak tartalékolni a főleg német, olasz és francia feldolgozók, ezért csak kis mennyiséget vásárolnak. A vegyes méz iránti érdeklődés visszaesésének okát azonban még csak nem is sejtették.

A balmazújvárosi rendezvényen az ország távolabbi pontjáról is érkeztek méhészek, köztük volt Rusvai Miklós virológus, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökhelyettese is. Az aktuális szakmai kérdések mellett a méz árának mélyrepülése volt a téma. Erről Király Lászlót kérdeztük az esemény után.

Annak, hogy a vegyes virágméz még rendkívül nyomott áron sem kell a piacon, nagy részben az ukrán háború az oka.

Ukrajna és az Európai Unió között ugyanis eltörölték a vámot, így az északkeleti szomszédaink a közösség területére szabadon hozhatják be a vegyes méznek számító napraforgómézet. Mivel a háború miatt a termelők pénzszűkében vannak, ezért kilónként ezer forint alatti áron is eladják a vegyes virágmézet, csakhogy pénzhez jussanak. Ezzel gyakorlatilag kiszorítják a piacról a többi mézet, így a magyart is. Ezért alakult ki a nyomott ár – fogalmazott a szakember, akitől az akácméz iránti drasztikus keresletcsökkenés okára is rákérdeztünk. – Hogy miért alacsony az akácméz ára, azt nem sikerült kideríteni a tanácskozáson. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évek magyarországi gyenge méztermésének okán nem tudták kielégíteni a piaci igényeket, ezért más beszerzési forrásokat kerestek, és azt meg is találták. Tehát mintegy elfelejtették a magyar piacot, sajnos ilyen a kereskedés. Idő kell, hogy újra felfedezzék a mi akácmézünket.

