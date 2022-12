Debreceni kis- és középvállalkozások (KKV) ügyvezetőinek kezdeményezésére és részvételével tartottak fórumot az NI Hungary székhelyén kedd délelőtt. Utóbbi cég és az EDC Debrecen még tavasszal indította útjára a P2030 programot, mely központjában az emberközpontú vállalati kultúra áll. A fórum célja a szélesebb szakmai spektrum feltérképezése és a város gazdaságfejlesztési irányvonalainak bemutatása mellett szakmai iránymutatások átadása is volt, mely a jelen gazdasági körülmények (helyi munkaerőpiac változása, infláció, energetikai kihívások) között különösen fontos.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Kiss Annamarie

A rendezvény fővédnökeként Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere köszöntőjében elmondta, fontos számukra a helyi KKV-k működése, hisz a város gazdaságának mintegy 40 százalékát teszik ki, ezért is döntöttek úgy, hogy támogatják a kezdeményezést.

– Aki a debreceni gazdaságban dolgozik, az látja, milyen folyamatok vannak. Nem kérdés, hogy a világgazdaság átalakulásával a város és a régió gazdasága is átalakulóban van. Technológiai változások történtek, megváltozott a szakképzés és a munkaerőigény is átalakult – emelte ki az alpolgármester, aki hozzátette: Debrecen nemzetköziesedésével egyre több külföldi munkavállaló jelenik meg a középvezetői szinteken és a menedzsmentben is, a munkaerőpiaci helyzet pedig csak fokozódni fog a következő években. – Ki kell bővíteni a munkaerőfelvétel lehetőségeit, akár úgy is, hogy a vállalkozások összefognak a munkaerő mobilizásának hatékonyabbá tételében. Ezért a mai alkalom kiváló lehetőség a kapcsolatépítésre is – mutatott rá. Barcsa Lajos hangsúlyozta, a hatékonyság növelése, az elmúlt években megjelent nehézségek leküzdése érdekében a város az EDC-n keresztül is partnere lesz a helyi vállalkozásoknak.

Hosszú Róbert, az NI ügyvezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Hosszú Róbert, a házigazda NI ügyvezetője „Vezetői kihívások és megoldások” című előadásában történelmi visszatekintéssel rámutatott arra, hogy ma már más a feladata, szerepe egy vállalati vezetőnek, mint például 150 évvel ezelőtt.

– Az ipari forradalomban tömegeket kellett kezelni, bevinni a gyárba, azért, hogy sikereket, hasznot érjünk el. Akkoriban materialista társadalomban éltek az emberek, egy céljuk volt: túlélni. Ezzel ellentétben a mai embereknek vannak választási lehetőségeik, sokkal könnyebben sokkal több információhoz jutnak hozzá. Más vezetői módszerek kellenek ma már ahhoz, hogy hosszú távú együttműködés jöjjön létre vezető és munkavállalója között, amelynek egyik legfontosabb alapja a bizalom – hangsúlyozta.

BS