Az elmúlt évek gazdasági viszontagságai után, melyet a koronavírus és azzal összefüggő változások okoztak, sajnos nem lélegezhetnek fel a gazdaság szereplői, önkormányzatok és magánszemélyek sem, hiszen újabb, talán a korábbinál is mélyebb és összetettebb nehézségekkel, az eddigiekben a jelen nemzedék által ilyen közelről még nem tapasztalt, teljesen új kihívásokkal áll szembe gyakorlatilag mindenki. Ezekre Hajdúnánáson is szükségesek a válaszlépések – olvasható a település honlapján. Mint írták, az önkormányzat és ezzel egyetemben a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és a város fenntartása alá tartozó összes intézmény cselekvési tervet állított össze, és hajt végre, de ez a pillér nem elégséges, az adóemelés eszköze is bekerül a kényszerű intézkedések sorába.

A települési adó 2015. évi bevezetése óta, annak mértékében nem történt módosítás, eredendően a földbérleti díjak mértékéhez igazodott, így aktualizálása egyébként is időszerű.

400 forint/AK összegre módosul a települési adó mértéke, az adómentességek tekintetében az adómentes összeghatár január 1-től a korábbi kétszeresére, adóalanyonként a 12 ezer forint/év összegre emelkedik, egyéb feltételek változatlanul maradnak.