A megemelkedett energiaárak az önkormányzatoknak is feladják a leckét, a legtöbb helyen már döntöttek a takarékossági intézkedésekről. Az 5-ös egyéni választókerületben (öt, a Püspökladányi Járáshoz tartozó településsel kiegészülve) a közös energiabeszerzés lehetőségét keresik. Arról, mit is jelent ez pontosan, Bodó Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét kérdeztük. (A választókerület települései: Báránd, Ebes, Egyek, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Hortobágy, Kaba, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, Tiszacsege)

Elöljáróban leszögezte, amikor megjelentek a rémisztően magas energiaárak, akkor az volt az első feladat, hogy felmérték, ki hogyan áll. – A települések, sőt olykor településen belül is különböző szerződéseket kötöttek a szolgáltatókkal és nem mindenkinek ugyanakkor jár le az eltérő árakat tartalmazó szerződése. Amit mondjuk egy évvel ezelőtt aláírtak, azok akkor viszonylag magas árnak számítottak, most pedig azt tudjuk mondani, hogy az igencsak kedvezőnek tűnik. A választókerület mind a 15 településétől három adatot kértünk be: 2021-ben, tehát a problémás időszak előtt, mennyi volt az éves energiafelhasználásuk, mennyi az idei, átmeneti évben, és legyen egy adat a tisztán emelt árakról is – vázolta az előzményeket. Következő lépésben az önkormányzatok a takarékossági intézkedéseket vizsgálták meg.

Elérkeztünk oda, amikor azt mondtuk, hogy próbáljunk meg közösen energiát vásárolni, mert egy-egy települést – a méretéből adódóan – a szolgáltató nem tud partnerként kezelni, vagy ha tud is, olyan magas árat mond, ami számunkra nem kedvező. Első fordulóban kvázi megszerveztük magunkat, az egyeztetésre meghívtuk a választókerület 15 települését, illetve a Püspökladányi Járás többi részét – Bihardancsházát, Biharnagybajomot, Bihartordát, Nagyrábét, Sápot –, mert lényegében így állt össze az a nagyságrend, ami szolgáltatói szempontból már úgy tűnik, hogy gazdaságosan kezelhető

– ismertette Bodó Sándor, hozzátéve, a részvétel mindenki számára önkéntes. Azt is megosztotta, megkerestek egy céget, aki a közös beszerzést menedzselheti, de elképzelhető, hogy még másokkal is fognak tárgyalni, mert az a cél, hogy azt a mennyiséget, amit felhasznál az érintett húsz település, azt együttesen tudják majd beszerezni kedvezőbb áron. Hamarosan újabb egyeztetés következik, de árnyalja a képet, hogy nem mindenkinek egyszerre jár le az energiabeszerzésre megkötött szerződése.

– Amikor már lejárnak a viszonylag kedvező szerződések, mindent összevetve – megközelítő számítások szerint – körülbelül hétszer annyiba kerülhet az energia, mint amennyibe korábban került az önkormányzatoknak – mutatott rá a képviselő.

KD