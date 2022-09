A legtöbb hajdú-bihari benzinkúton és cseretelepen már újra kaphatóak a palackok. Igaz, a hatósági áras helyett már csak a kisebb űrtartalmú, viszont drágább energiahordozóhoz lehet hozzájutni. De abból legalább van, és várhatóan lesz is.

Csaknem 20 megyei töltőállomást kérdeztünk az aktuális készletről. Az egyik püspökladányi és egy mikepércsi kútnak keddre, egy józsainak péntekre ígérte a beszállító. Túlnyomó részüknél azonban már cserére készen várakoztak a palackok.

Egy hajdúböszörményi autómosó augusztus 29-én nagyobb mennyiségben kapott a hatósági áras, 11,5 kilogrammos palackokból, igaz, három hónap várakozás után. A tulajdonostól megtudtuk, alig három-négy óra alatt mindegyik elkelt, a beszállító pedig nem tudott pontos dátumot mondani, mikor érkezik újabb szállítmány.

A Haon a Független Benzinkutak Szövetségénél érdeklődött a jelenségről. A szervezettől megtudtuk,

a lakossági gázpalackokat értékesítő legnagyobb cégek augusztus elejétől a lakossági ellátás biztonságára hivatkozva megszüntették a 11,5 kilogrammos PB palackok forgalmazását. Emiatt áruhiány alakult ki a piacon, ami kisebb riadalomhoz vezetett. A felhasználók logikus lépésként elkezdtek beraktárazni a gázból, ami még inkább kiürítette a megfogyatkozó készleteket.

A szervezet rámutatott, gáz eddig is volt, a néhány hétig tartó hiányt a csökkentett űrtartalmú palackokra való átállás okozta. Az újonnan értékesített 10,9 kilogrammos palackok méretében és csatlakozásában nincs különbség, valójában ugyanazt a palackot töltik meg 0,6 kilogrammal kevesebb gázzal. Ezt egy címkével feltüntetve jelzik a palackon.

Az eltérő töltősúly miatt így nem érvényes a 11,5 kilogrammos palackokra rendeletben rögzített ár.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 11,5 kilós, tehát a rezsicsökkentett lakossági palackok cseréje 2018 januárjában 4420 forint volt, folyamatos emelkedés mellett idén júliusban elérte az 5760 forintos átlagárat. Az augusztustól forgalomban lévő 10,9 kilogrammos palackokat már a piaci áron töltik. Ezek a portálunk által megkérdezett kutakon 7300 és 8500 forint között kaphatóak, az adott töltőállomás árrésétől függően.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a megnövekedett ár mellett a vásárlónak némileg sűrűbben kell a cseretelep felé fordulni, a beszállítók számára pedig szintén többletköltségként jelentkezik, mivel a palackokat terítő teherautó rakodókapacitása változatlan.

Az egyik debreceni benzinkút tulajdonosa portálunknak elmondta, amikor még kapható volt a rezsicsökkentett gázpalack, volt, aki tizenkét darabot is megvásárolt volna. Még akkor is, ha csak két év múlva használta volna fel. De annak fényében, hogy a hatósági árat bármikor felszabadíthatják, inkább a betárazást látta célszerűnek. Emellett azok is bevásároltak palackból, akik a legrosszabb forgatókönyvre készültek, és a vezetékes gáz esetleges leállásától tartottak. Mások a tűzhelyet a gázvezetékről leválasztva palackra köttették, csillapítva az esélyét, hogy a téli hónapokban a gázóra átlépje a rezsicsökkentett lakossági átlagfogyasztást.

A legtöbb kút ezért mennyiségi korlátot vezetett be, személyenként egy vagy két palackot cserélhettek a vásárlók. Ezt nem rosszindulatból tették, hanem saját veszteségük mérséklése volt a cél.

A vállalkozó szerint a jelenlegi, 7800 forintos átlagár még nem éri el az ingerküszöb szintjét. Meglátása szerint fájdalmasabb volt, amikor egyáltalán nem tudtak augusztusban gázhoz jutni az emberek. Volt olyan idős hölgy, aki kétségbeesésében sírva fakadt a kúton, mondván: hozzá sem a gáz, sem a villany nincs bekötve, így főzni sem tud. A tulajdonos több hasonló szomorú történetről számolt be. Úgy látja, a legtöbben örömmel kifizetik még a magasabb árat is, mert legalább kapható.

Külön érdekesség, hogy a Magyar PB Gázipari Egyesület adatai szerint 1996 óta drasztikusan, csaknem negyedére – 248 ezerről 69 ezerre – csökkent idén a forgalomban lévő gázpalackok száma Magyarországon. Feltehetőleg ez a tendencia a jelenlegi körülmények következtében megfordul.



