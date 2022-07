Nincs ma egyszerű dolga annak, aki a saját kis kuckóját keresi, mert az ingatlanárak – még ha stagnálnak is – igen magasak. Vagy mégsem? A Debrecen közelében fekvő településeken alig akadnak eladó házak, lakások, pedig az biztos, hogy sok nullától megszabadul a bankkártya az adásvételi szerzés aláírásáig. Körülnéztünk az internetes hirdetőfelületeken, és megkérdeztük néhány település vezetőjét is a témát illetően.

Népszerű a telekvásárlás

Hosszúpályiban a Debrecen felőli terület a legvonzóbb, s mint megtudtuk, itt, és a községben még néhány utcában elszabadultak az ingatlanárak. Míg az előző két évben egy nem túl régi építésű, jó állapotú kertes házat 20 millió forintért lehetett megvenni, addig ma 40 és 60 millió forint közötti áron kínálják. Zara András polgármester azt mondta, hogy a telekár viszont nem változott, az egy és ötmillió forint között áll jelenleg Hosszúpályiban.

Az internetes hirdetések szerint Ebesen egy kétszobás családi házért, amit gázkonvektorral és cserépkályhával fűthetünk fel több mint 30 millió forintot kérne el a tulajdonosa, de egy, a millennium környékén épült több mint 100 négyzetméteres, duplakomfortos, három szoba plusz nappalis kertes házat mintegy 80 millió forintra tartanak.

A településen a hirdetések szerint jellemzően 30-60 millió forintos családi házak között válogathatunk. Szabóné Karsai Mária polgármester azt mondta, az építési telkek iránt igen nagy az érdeklődés Ebesen, s hozzátette, hogy többen befektetési szándékkal vásárolják azt. Emellett a házak is gyorsan elkelnek. – Az emelkedés most talán megállt, de az ingatlanok tartják az áraikat – jegyezte meg.

Folyamat eredménye

A mintegy 80 millió forintért hirdetett családi ház Bocskaikertben sem ismeretlen, itt kétszintes, teljeskörűen felújított, 174 négyzetméteres ingatlant találtunk ezen az áron. De ha ennél is vastagabb a pénztárcánk, akkor megnézhetünk egy 200 négyzetméteres, nappali plusz háromszobás, kétszintes családi házat is, amit az online hirdetőfelületen 112 millió forint eladási árral tettek közzé. Akad emellett több mint 38 millióért két és fél szobás ház, 60 millió forint körüli áron pedig 3-5 szobás ingatlanokat is találni.

Szőllős Sándor polgármester azt mondta, az ingatlanárak emelkedése egy folyamat eredménye. – Egyrészt jótékonyan hat az ingatlanárakra Debrecen közelsége, másrészt sokat segített a kormány kedvező család- és lakástámogatási rendszere. Sok CSOK-os ház épült, ezek az első hullámban 25, majd 35-45, most 50 millió forint fölötti áron keltek el, plusz telek. Ezt a tendenciát követve építettek vagy újítottak fel több házat Bocskaikertben – részletezte. Hozzátette, van fizetőképes kereslet, az emelkedő ingatlanárak sem fogják vissza az érdeklődőket.

A fejlődésnek is ára van

Megiramodtak az ingatlanárak a Debrecentől 17 kilométerre fekvő Vámospércsen is, ott egy felújított, egyszintes, háromszobás családi házat több mint 45 millió forintért hirdettek az interneten. Persze akad ennél jóval kevesebbért is, mintegy 15 millió forintért is kínálnak kertes házat, igaz, csak két szobást, cserépkályhával fűthetőt. A város központjában egy 60 négyzetméteres, kétszobás társasház 27 millió forintba kerül, a 48-as számú főút mellett egy családi házat 42 millió forintért is eladnak – ezt már Ménes Andrea polgármestertől tudtuk meg. Elmondása szerint

az a ház, amit 30-40 millió forint alatt hirdetnek a településen, az nagyon rossz állapotú, szinte teljes felújítást igényel.

Mint mondta, az áremelkedés azóta figyelhető meg a településen, amióta a főút teljes rekonstrukciója megtörtént, de kiemelte a megyeszékhely egyszerű megközelíthetőségét is akár autóval, akár tömegközlekedéssel.

Kiemelte továbbá, hogy Vámospércsen mostanra beérett az elmúlt tíz év városfejlesztési koncepciója, már biztosított kormányablak, színvonalas egészségügyi ellátás és elérhetőek oktatási-nevelési intézmények. Mindez szintén hozzájárul ahhoz, hogy a családok, a fiatalok a település mellett tegyék le a voksukat. Ménes Andreaazt tapasztalta, hogy sokan költöztek el Debrecenből, s mint mondta, aki elad egy panelt 30 millióért a cívisvárosban, az Vámospércsen családi házat tud venni.

BBI