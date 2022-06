Felhívást jelentetett meg a június 7-i Közbeszerzési Értesítőben a földesi önkormányzat: a település a Kállai utca 25. szám alatt lévő Napközi Otthonos Óvoda, valamint a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére írt ki pályázatot.

A projekt megvalósítása során épületenergetikai beruházásokat végeznének és megújuló energiaforrásokat is felhasználnának. Ennek keretében az óvoda és a polgármesteri hivatal épülete is megújulna: a falakat és a lábazatot is hőszigetelik, emellett mindkét épületen cserélik a nyílászárókat.

A pályázatokat az önkormányzat június 20-ig várja.

GCS