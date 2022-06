Jelentős mérföldkő az Enviszam Környezetvédelmi Kft. életében, egyben kockázatot is magával hordoz az a 159 millió forint értékű uniós támogatás, melyet a debreceni vállalkozás pályázata nyert – tudtuk meg a cég Határ úti telephelyén tartott péntek délutáni sajtótájékoztatón. Az Enviszam több mint huszonöt éve foglalkozik veszélyes és ipari hulladékok szállításával és feldolgozásával.

– A pályázati összeg eszközbeszerzésre és infrastruktúra fejlesztésére ad lehetőséget. Ennek köszönhetően cégünk két targoncát, egy aprítást végző shreddert, egy bálázógépet, egy mérlegelni is képes raklapmozgatót, három láncos és négy multiliftes konténert, valamint egy tartállyal rendelkező IBC keverőt tudunk vásárolni, emellett telepítünk egy üzemanyag-kimérő kutat is. Továbbá egy vállalatirányítási fejlesztési rendszert is megvalósítunk – részletezte Szabó János, az Enviszam ügyvezetője.

A fennmaradó költségvetés jelentős részét területfejlesztésre és az épületek felújítására fordítják, kétezer négyzetméterrel megnövelve a hulladéktároló teret, amely egy speciálisan kialakított, magas teherbírású, szigetelt vízzáró beton felület. Teljesen felújítanak egy három részből álló épületcsoportot is. Mindez a közművek bővítését is igényli, emellett szükségessé válik egy megfigyelőrendszer telepítése is.

Az ügyvezető hozzátette, ahhoz, hogy a támogatás 70 százaléka vissza nem térítendő maradjon, a pályázat speciális feltétele, hogy a cégnek egy meghatározott időszakban mért GDP-változás háromszorosát kell teljesítenie. Ez Szabó János szerint a jelenlegi inflációs környezetben és az üzemanyagárak árnyékában jelentős munkát és erőfeszítést fog igénybe venni. Ennek a kockázatnak a tudatában a pályázati összeg előfinanszírozásából a vállalkozás megkezdte az eszközök beszerzését, így a fejlesztések várhatóan év végére befejeződnek.

