Népszerű a csirkemell, délre mind el is fogyott csütörtökön az egyik legforgalmasabb debreceni hentesüzletben. A kormány februártól vezette be az árstopot, ami a szerdai bejelentés alapján nem május 15-ig, hanem július 1-ig garantálja több létfontosságú élelmiszer és az üzemanyag korábban rögzített árát.

Mircze Dánielt csütörtökön a Bethlen utcai húsüzletben, a hentespult mögött professzionális csirkecomb-igazgatás közben kérdezte a Napló. A kormányzat által bejelentett árrögzítés óta vásárlóik száma nemigen változott, naponta átlagosan nyolcvan vevővel számolnak, szokásaik azonban annál inkább:

az utóbbi hónapokban általában 3-4 kilogrammjával viszik az árstoppal rögzített csirkemellet.

– A vevők az utóbbi időben a május 15-i árstopra számítva már gyakrabban érdeklődtek az érintett termékek várható árával kapcsolatban. Ők azt a választ kapták, hogy amennyiben feloldják a rögzítést, a csirkemell ára várhatóan 2700 és 2900 forint vagy annál is több lehet majd – jegyezte meg.

A húsipari szakember szerint egyébként is hiány van a csirkéből.

Amit hétfőn rendeltünk, mára mind elfogyott

– közölte, majd hozzátette: erre az is hatással van, hogy a háziasszonyok szívesen spájzolnak, a beszállítást pedig befolyásolja az orosz-ukrán háború is. Ha nem tudnak csirkemellet adni a vásárlónak, vékonyabb sertéshúst, például szűzérmét kínálnak neki alternatívaként, ennek kilója jelenleg 2290 forint. Végül tudatta, azzal, hogy a bejelentéssel nem várt a kormány május közepéig, vélhetően komoly felvásárlási hullámot előzött meg.

Az idővel pénzt is nyerhetünk

Az árstop meghosszabbításáról sorban állás közben a Naplótól hallott, de örömmel is fogadta Kujbus Péter feltörekvő debreceni testépítő. Épp felkészülési időszakban van a következő országos megmérettetésre, így bármennyire is emelkedett volna az ár az eredetileg május 15-ére rögzített időponttól, mindenképp a sportolók kedvenc húsalapanyagát, a csirkemellet veszi meg.

Lisztből semennyit, olajból még néhány üveggel leltünk a Csapó utcai élelmiszerdiszkont polcain.

Mersei Krisztián üzletvezető szerint a vásárlók továbbra is jól járnak, ha kedvezményes áron vásárolhatják az érintett termékeket, a szállítás – elsősorban a liszté – viszont a multikat kivéve az egész országban akadozik.

Felkészültek a vásárlók tájékoztatására a hosszabbítást illetően, arról viszont, hogy a februárihoz hasonló figyelmeztető táblákat kell-e majd kihelyezni, egyelőre nem kaptak értesítést.

A szükség nagy úr, a szokás viszont egyre kevésbé az egyik legnagyobb üzemanyag-forgalmazó Kassai úti töltőállomásán dolgozók szerint.

A forgalmas benzinkút dolgozói szerint a nyaralási szezon előtt jól jön a benzinárstop meghosszabbítása a családoknak, mivel gyakran hallják, hogy az árstop felfüggesztése után biciklire vagy DKV-bérletre cserélik a slusszkulcsot. Elmondták, hogy hosszú távon két gyakori alternatívát hallanak az ügyfeleiktől.

A legtöbb autós azt mondja, tankolni így is, úgy is kell, akármennyi is az üzemanyag.

Míg mások a szerdai kormányzati bejelentés előtt már elhatározták: az árstop feloldása után igyekeznek a családjukkal a hétvégi nagybevásárlásra szorítani a családi autó használatát. Végül úgy összegeztek: mivel a legtöbben 700 forint vagy a feletti benzinárakat vetítettek elő, ezért nagyon is számít, ha időt nyerhetünk, mielőtt mélyebben nyúlunk a zsebünkbe a kasszánál.

