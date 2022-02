A koronavírus-járvány kezdetekor a nemzetközi biztonsági intézkedések magától értetődően a turisztikai piacot is térdre kényszerítették. Voltak utazási irodák, amelyek kénytelenek voltak bezárni vagy csökkenteni a dolgozói létszámot. Azok, amelyek csak közvetítettek, és nem szerveztek utakat, túlélhették a pandémia tomboló időszakát. Valamint azon több lábon álló irodák maradhattak fent, amelyek pénzváltással, repülőjegy-foglalással vagy valamilyen pénzügyi tevékenységekkel is foglalkoztak.



Irány a tengerpart!





A járvány előtt minden évben több ezres látogatottsággal büszkélkedett a januárban megtartott debreceni Utazási Vásár. A kiállítás idén is elmarad, ám ez korántsem tükrözi a lakosság üdülési hajlandóságát.

A Napló által megkérdezett utazási irodák tapasztalatai alapján az oltás megjelenése és elterjedése óta kezelhetőbbé vált a vírushelyzet, ennek hatására az emberek is nagyobb bizalommal terveznek utazásokat.

– Az előfoglalások számából is látszik, hogy nyárra nagyon jók a kilátások, már november óta nagy a mozgolódás a piacon. Leginkább a Debrecenből induló busz- vagy repülőgépjáratokat részesítik előnyben az emberek, ezek biztosan slágerek lesznek nyáron. Főként Ciprus, Zákinthosz, Mallorca,valamint Szantorini a népszerű, illetve Törökoszág és Görögország iránt nagy a kereslet – tudtuk meg Szántai Judittól. A Summer Time Travel irodavezetője úgy látja, az oltás megjelenése és elterjedése óta kezelhetőbbé vált a vírushelyzet, ennek hatására az emberek is nagyobb bizalommal terveznek utazásokat. Ettől függetlenül, ha az egyes országoknak nincs is megkötése, a légitársaságnak lehet, hogy van.

Az irodák mindent elintéznek

– Teljes körű tájékoztatást adunk az időjárástól kezdve a szükséges úti okmányokig, valamint a Konzuli Szolgálattól kapott naprakész adatokkal rendelkezünk a beutazási feltételekről. Fontos megjegyezni, hogy jelentkezéskor csak a pillanatnyi információk érhetők el, hiszen nem lehet tudni, a nyári időszakig milyen szabályokat léptetnek életbe az egyes országok. Felröppentek ugyanis olyan kósza hírek, miszerint egyes országokban a harmadik oltáshoz kötik a belépést – mondta a Naplónak Vajda Anna, az IBUSZ debreceni irodájának vezetője, hozzátéve:

– Az emberekben gyakran felmerül a kérdés, milyen oltást vegyenek fel. Főleg a nyugati országok ragaszkodnak az Európai Unió által elfogadott oltóanyagokhoz. Mivel az EU a Szputnyikot nem támogatja, így az orosz vakcinával oltottak főleg Görögországba vagy Törökországba utaznak. Vannak olyan régiók, ahová nem szükséges az oltottság. Főleg az egzotikus célországokra – például Dominikára – jellemző, hogy a negatív PCR-teszt is elegendő a beutazáshoz. Ezekben az országokban azonban télen van üdülésre alkalmas időjárás, a nyári hónapokban kezdődik a csapadékos időszak, ezért ilyenkor ezeket a régiókat nem szoktuk ajánlani.





Vajda Anna szerint népszerű célpont az Egyesült Államok, ahová nemrégiben nyílt meg az utazási lehetőség.

Az amerikai beutazás azonban eléggé szigorú. Elsősorban útlevélre, emellett egy elektronikus beutazási engedélyre is szükség van, melynek elbírálásáig nem érdemes repülőjegyet váltani. Továbbá egy napon belüli negatív koronavírus-tesztre is szükség van, valamint Amerika sem fogadja el a Szputnyik oltást.



Az irodavezető a fakultatív programmal kapcsolatban elmondta, ezeket jellemzően nem érinti a pandémia, a többségük zavartalanul látogatható. Úgy látja, az utasoknak általában nem a külön programok jelentik a motivációt, hanem az üdülés és a kikapcsolódás lehetősége. Sokan ugyanis családlátogatás, baráti összejövetelek céljából terveznek utat. Főként a körutazásokra jellemző, hogy a városlátogatások alkalmával a nevezetességekre kíváncsiak az emberek. Az üdülőhelyeken a fakultatív programok inkább szigettúrákat és hajókirándulásokat takarnak.

Hajnal László