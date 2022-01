Öt alkalomból álló képzéssorozatot indított a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az INPUT Program. A közös projekt főként a fiataloknak igyekszik segítséget nyújtani kezdő vállalkozások elindításában. A kamara székházában szerda délután megtartott első foglalkozáson marketing, értékesítés és árazás fortélyairól kaphattak naprakész és praktikus üzleti tanácsokat a friss vállalkozók.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondozásában megvalósult, Európai Uniós támogatásból létrehozott képzést előzetes regisztrációval ingyenesen látogathatják a vállalkozni vágyók.

A jó ötlettől a megvalósításig

– Alapvetően egy ötalkalmas, különböző tematikájú képzéssorozatról van szó. Ezek egyenként is értelmezhetőek, de a legszéleskörűbb tudást annak tudjuk átadni, aki mindegyiken részt vesz. A mostani alkalom az üzleti tervezésről fog szólni, az alapokat lerakva építkezünk. A jó üzleti ötlet a kezdet, erre létezik konkrét definíció is, amivel el lehet dönteni, hogy az adott vállalkozás jó ötlet vagy sem. Ezután termékfejlesztésről fogunk beszélni a résztvevőkkel – mondta a Naplónak Süvöltős László marketing- és üzletfejlesztési szakértő. A műhelyfoglalkozás-sorozat előadója hozzáfűzte, a gyakorlati képzésen a marketingstratégiákról és a vállalkozások célcsoportjáról is szó lesz. Így a hallgatók megtanulhatják, hogyan lehet hidat képezni saját maguk és a leendő vásárlóik között.



A tudás ingyenesen elérhető



– Az INPUT Program a hazai innovatív vállalkozásoknak nyújt segítséget különböző ingyenesen igénybe vehető szolgáltatással. Számos alkalommal segítettünk magyar vállalkozásoknak abban, hogy kijussanak a számukra érdekes nemzetközi piacokra. Mentorálási szolgáltatásunkkal tapasztalt vállalkozók, előadók segítik a friss vállalkozások útját. A képzések és üzleti rendezvények alkalmával az induló vagy korai fázisú cégek hasznos információkat és a mindennapjaikba beépíthető tudást szerezhetnek – mondta lapunknak Kiss Ákos, az INPUT Program debreceni területi koordinátora. Hozzátette, a széles oktatói és szakértői hálózattal rendelkező szervezet igyekszik figyelembe venni a helyi vállalkozói közösségek igényeit. Kiss Ákos úgy látja, a marketing és az eladási technikák a legnépszerűbbek. De ugyanígy a munkaügyi, jogi tudásra és a pénzügyi tervezésre is nagy az érdeklődés Debrecenben. Mint mondta: nincs fiatal vállalkozó, csak fiatal vállalkozás.

HL