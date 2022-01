Több mint egy éve, január elsején lépett életbe Magyarországon az a szabályozás, miszerint az online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásoknak kötelezően kell biztosítani a vásárlók számára az elektronikus fizetés lehetőségét. Ez nagyban felgyorsította a bankkártyás fizetés térnyerését.

Az OTP Bank lapunknak az elektronikus fizetési lehetőségek töretlen népszerűségéről számolt be. Érdeklődésünkre elmondták, tavaly a kártyás terminálok száma túllépte a 236 ezret, ezzel az előző évhez képest 37 százalékkal nőtt az elfogadóhelyek száma. A Magyarországon lebonyolított vásárlások mind értékükben, mind darabszámukban jelentősen, csaknem 21 százalékkal növekedtek az előző évhez képest. A hitelintézet felmérése szerint az ügyfelek saját bőrükön is érzik, hogy egyre több helyen lehet kártyával fizetni. Vannak ugyanakkor szektorok, ahol sok esetben ez még nem lehetséges. Holott a fogyasztók többsége egyre inkább ezt a fizetési formát részesíti előnyben – áll a bank szerkesztőségünkhöz eljuttatott válaszában.

Az eladók sem bánják

A lapunk által megkérdezett üzletek eladóinak egybehangzó véleménye alapján érezhetően megnőtt az elmúlt két évben a kártyás fizetések száma, gyakran már a legkisebb értékű termékért is elektronikusan fizetnek a vásárlók. Az egyik belvárosi üzlet vezetője szerint gyakran előfordul, hogy a terminál meghibásodása esetén a vásárló inkább nem kéri az adott terméket. – A bankkártyás fizetés számunkra is sokkal biztonságosabb. Egyrészt higiénikus, mert érintésmentes, másrészt a tévesztés lehetősége is kevesebb, így kisebb pénzügyi kockázattal jár – véli az üzletvezető.

