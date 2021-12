A Zöld Város Program keretében 10 városrész újul meg Debrecenben, ebből 9 lakótelepi környezet. A város eddig 3 és fél milliárd forintot fordított erre a fejlesztési csomagra, Pósán László országgyűlési képviselő kérésünkre összegezte a program legfontosabb munkálatait. – A 2019-ben kidolgozott és meghirdetett Zöld Város Program számos eleme már elkészült, más részein pedig még dolgoznak a kivitelezők. Már lezárult a munka a Tócóvölgyben, a Sóház városrészen, a Dobozikertben, a Vénkertben, az Újkertben, a Sestakertben és a Libakertben.

Ezekben a városrészekben nagy felületen újult meg a zöldterület, a park, nagyon sok új fát, cserjét és évelő növényt ültettünk el, megújultak a parki berendezések, továbbá sok helyen térkő váltotta fel a korábbi repedezett aszfaltjárdákat

– vette sorra a fejlesztéseket. Kitért arra is, a zöldterületek megújítása számos helyen összekapcsolódott játszóterek fejlesztésével, kondiparkok, tornaeszközök kihelyezésével, futópálya kialakításával.

A Tócóvölgy kész, a Tócóskert elindult

A Zöld Város Program eddig megvalósult legnagyobb volumenű beruházása a Tócóvölgy volt. Itt mintegy 465 millió forint értékben 30 ezer négyzetméter zöldfelületet rekonstruáltak, 144 új fát és 1200 négyzetméter felületet borító cserjét ültetettek, s ezzel együtt megújult a tócóvölgyi sétány, illetve számos helyen a járda.

Szabadtéri kondiparkok készültek, egy 400 méter hosszú rekortán futópálya épült azért, hogy az ott lakóknak a lakókörnyezetükben is legyen lehetőségük sportolni.

– A kisgyermekes családokra is gondoltunk, tíz lakótelepi tömbbelsőben lévő játszótér öltött új formát, 37 új játszóeszközt helyzetünk el, ötvenet pedig felújítottunk. A Tócóvölgyben ivókutakat telepítettünk, és több helyen rendeztük a parkolóhelyeket is, így például a Sárvári Pál utcában, a közbiztonság erősítése érdekében pedig 12 térfigyelő kamerát szereltünk fel – részletezte a már teljes egészében elkészült fejlesztést.

Pósán László emlékeztetett, a Tócóvölgy szomszédságában lévő Tócóskert rekonstrukciója az ősz elején kezdődött a Kishegyesi és Derék utcai parkolóhelyek rendbetételével, illetve új parkolók kialakításával a Tócóskert téren. – A kivitelező november 5-én vette át a mintegy 100 ezer négyzetméter nagyságú munkaterületet, egy éve lesz a munkák elvégzésére, ez a beruházás több mint 650 millió forintba kerül.

Az itteni zöldfelületi rekonstrukciók több területet is érintenek, az Angyalföld tér környékén négy játszótér újul meg, ahová fitnesz- és tornaeszközöket is kihelyezünk, az István út mentén ügyességi eszközökkel ellátott kutyafuttatót alakítunk ki

– tudatta a képviselő. A tócóskerti munkálatok részeként a Holló László sétányon teljes hosszában a macskakövet térkőre cserélik, és máshol is igaz, hogy a parki sétányok burkolatát megújítják, új pihenőtereket alakítanak ki. – Felújítjuk a padokat, lámpaoszlopokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártámaszokat és ivókutakat telepítünk, sőt a Margit térre még egy filagóriát is terveztek. A zöldfelületek rendbetétele során közel 140 új fát, 4300 cserjét és 3 ezer évelő növényt fogunk kiültetni – sorolta a képviselő.

Forrás: Napló-archív

A többség elégedett a visszajelzések alapján

Arra is kitértünk, milyen visszajelzéseket kaptak eddig a munkálatokról. – Onnan, ahol már lezárultak a rekonstrukciós és felújítási munkálatok, nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Az emberek alapvetően elégedettek a lakókörnyezetükben történt változásokkal, azokat pozitívan értékelik. Természetesen elenyésző számban olyan jelzések is érkeznek, amelyek nem a Zöld Város Programot kritizálják, hanem adott helyre vonatkozóan fogalmaznak meg olyan véleményeket, hogy ezt vagy azt miért oda, s miért nem ide tették, egy adott fafajta helyett miért nem inkább egy másikat ültettek – osztotta meg. Pósán László hangsúlyozta, ha a részleteket illetően ugyan vannak is véleménykülönbségek, a fő iránnyal, magával a programmal lényegében mindenki egyetért. Arról még korai beszélni, a lakótelepi környezetek rekonstrukciói hogyan hatnak a városon belüli mobilitásra, vonzóbbak lettek-e egyes városrészek. – Azt reméljük, hogy a szebb zöldfelületek, új játszóterek, futópályák, kondiparkok hozzájárulnak majd a lakótelepek még jobb életminőségéhez, ahhoz, hogy egyre több fiatal család döntsön úgy, hogy itt kezdi el önálló életét – mondta.

Kiss Dóra