Szivos Dalma Rebeka vagyok, 21 éves és Szegedről érkeztem. Zenész családban nőttem fel, így teljesen kitölti a lényem a dallamok sorozata, emellett viszont festészettel is foglalkoztam, így a művészetek elég közel állnak hozzám. Nagyon sokat utazok, szabadidőmben igyekszek szorgalmasan tanulni, illetve szívesen olvasok is. Otthon egy mentett cicáról gondoskodunk a párommal, ezért sokszor a pihenés is aktívan telik. Szabad napjaimon mindig főzök otthon, és igyekszek megróbálni minél több új finomságot elkészíteni.