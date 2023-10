A Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola az idei tanévben indította el az ÖKO iskolát, melynek keretében vetélkedőt hirdettek az osztályok között „Tiszta terem, rendes osztály!” felhívással. A verseny legfontosabb célkitűzése, hogy a gyerekek a fenntarthatóság jegyében zöldítsék a termüket, és olyanná varázsolják, amelyben a napjaikat szívesen eltölthetik. – Az iskolánkban ilyen jellegű felhívás még nem volt, ezért kíváncsisággal vártuk a gyerekek ötleteit. Az alsó tagozatos gyerekek az iskola végén kézen fogva a szülőkkel együtt hozták a szebbnél szebb virágokat, szobanövényeket. Az ablakok belső párkánya pompázik a virágválogatásokban. A felső tagozatos gyerekek közül páran olyan növényt is elhoztak magukkal, amelyet saját maguk neveltek és ültettek (pl. citromfa, mandarinfa). Volt olyan osztály is, akik nem virágokkal hanem természetes díszítő elemekkel tették szebbé osztálytermüket. Számunkra igazi meglepetés az volt, hogy a gyerekek önállóan locsolják a virágokat és mindennap reggel megnézik az általuk hozott növényt. Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek szemlélet formálása, a környezet zöldítése és a fenntarthatósági gondolkodásmód csíráinak elvetése kiemelkedően fontos feladatunk lesz az elkövetkezendő tanévekben. Az osztály vetélkedővel hagyományt szeretnénk teremteni, ezzel is erősíteni azt a gondolatot, hogy „a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” – olvasható az iskola közösségi oldalán.