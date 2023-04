Messziről zöldell a saláta, és virít a sokszín tulipán a Tócóskertben kialakított közösségi kertben. Az itt parcellát bérlő kertészkedők nem restelltek időben munkához látni, így mostanra ki-ki locsolhatja a földből előbújó hagymáit, fokhagymáit, gondozhatja a virágokat. Szerdán délután is nagy élet volt a közösségi kertben, noha most nem csak az ide állandóan járók jöttek össze. A debreceni önkormányzat zöldség- és gyümölcsvetőmag-adományát adták át a kertet művelőknek, így Papp László polgármester, a városrész képviselői, valamint a sajtó munkatársai is körülnézhettek az itt élők által oly gondosan karbantartott területen. Az önkormányzat ezúttal 100 tő földieper palántát, dughagymát és több csomag vegyes vetőmagot, így például retek-, saláta- és céklamagot biztosított a lakótelepen kertészkedőknek.

Összehozta őket a munka

Nem kérdés, minden kertészkedő büszke a keze munkájának gyümölcsére, s ezt nagy szeretettel meg is mutatták a vendégeknek. Váltottunk néhány szót Lővey-Pótor Mirjammal, aki sok időt eltölt a közösségi kertben. Azt mondja, nem is feltétlenül a vetemény fontos számára, helyette a földművelés élménye, a közösségi kert hangulata motiválja. Most épp az önkormányzattól kapott epret ültette el. – Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a közösségi kerteket, hálás vagyok azért, hogy létrejött itt, a Tócóskertben is. Jó közösség alakult ki, megismerkedtünk egymással. A kertészkedést nagyon szeretem, annyira felbuzdultam, hogy a tömbünk előtti területet is elkezdtem művelni – osztotta meg.