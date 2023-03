– Itt nálunk az idősebbek már a Senior Openben táncolnak, a Senior 3. kategóriában, amely az 55-65 év közötti korosztály. Öt ilyen pár van az országban, ketten nálunk, akik rendszerint dobogós helyezéseket érnek el a hazai versenyeken. Ezeket a helyezéseket már európai- és világversenyekre is ki szokták küldeni - tudtuk meg Szarvas Tibortól, majd körbemutatva hozzátette: most is ez a cél.

És valóban. Ott tartózkodásunk alatt a táncosok - akik között volt idősebb és kisiskolás egyaránt - két zenére történő táncpróba között a tükör előtt gyakorolták az egyes mozdulatokat a tűpontos megvalósítás érdekében. Közben Tibor elmondta: a versenyeken különböző korosztályok mérettetik meg magukat. Az előbb említett senior mellett a 9 évesek között érnek el mostanában szép sikereket a csoportból.

A siker kulcsa a szorgalmas, kitartó gyakorlás

Forrás: Czinege Melinda

– Nemrég volt egy országos bajnokság Szolnokon, ahol 7 gyerekpárom indult, ők második helyezést értek el, illetve Senior 3-ban induló két párom közül az egyik második, a másik pedig első lett – osztotta meg. Február végén pedig Balmazújvároson szerepeltek országos területi bajnokságon, ahol két senior korcsoportban első helyezéseket, a harmadikban első és második, míg gyermek korcsoportban szintén első helyezéseket értek el. Az egyesület felnőtt indulói pedig a dobogó második fokára léphettek fel.

– Az edzések másfél-kétórások szoktak lenni, amelyeken tánctechnikát tanítok, gyakorlunk. Ha versenyre készülünk, akkor folyamatos a tánc és az esetleges hibákat javítjuk - ismertette. Mint megtudtuk a próbatermen kívül is összetartó a közösség: szilvesztert, karácsonyt és farsangot is együtt ünnepelnek; nyaranta közös sütés-főzést szerveznek, együtt kirándulnak, túráznak.

BS