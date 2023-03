Nagy sátrakkal és még nagyobb bőröndökkel özönlöttek szép számmal a fiatalok kereken 50 évvel ezelőtt a debreceni Nagyerdőre. Ekkor tartották ugyanis a III. Ifjúsági Kemping Találkozót, amelyről nagyon hangulatos képsorozatot őriz a Fortepan gyűjteménye.

Egy ilyen találkozóhoz tényleg ideális helyszín volt az akkori Nagyerdő: a résztvevők vízibiciklizhettek, ejtőzhettek a fák alatt, de az egyetem főépületében is szét lehetett nézni a képek tanúsága szerint. Emellett megvannak azok a pillanatok is, amikor néhányan motorral (ó, azok az MZ Trophyk!), míg mások Zsigulival gördülnek be a helyszínre.

De a tizennégy szuper kép arra is jó, hogy simán csak felfedezzük rajtuk a korabeli Nagyerdő apróságait.

És akkor most jöjjön a galéria!